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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

از سوی مؤسسه تبیان/

ویژه‌نامه "حدیث اخلاص" منتشر شد

ویژه‌نامه "حدیث اخلاص" منتشر شد

مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ویژه‌نامه "حدیث اخلاص" را در سالروز وفات شیخ عباس قمی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه در هفت بخش تدوین شده و به معرفی زندگی و آثار شیخ می‌پردازد.

"نویسنده کلیدهای بهشت" عنوان بخشی است که توضیح کوتاهی از زندگی شیخ و آثار از جمله مفاتیح‌الجنان، منتهی‌الامال و منازل‌الاخرة ارائه می کند.

بخشهای "فقط 17 ساعت مطالعه" و "حدیث اخلاص" نیز شرحی بر سیر زندگی شیخ عباس قمی هستند.

حجت‌الاسلام‌‌ حاج‌ شیخ‌ عباس‌ قمی، از محدثان‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌ است‌ که‌ در سال‌ 1294 قمری در شهر‌ قم‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود و در نیمه‌ شب‌ 23 ذی‌‌الحجه‌ سال‌ 1359 قمری پس از بیش‌ از شصت‌ سال‌ مجاهدت‌ علمی رحلت‌ کرد و در نجف‌ اشرف‌ مدفون‌ شد. از مهمترین آثار او، می‌توان "مفاتیح‌الجنان" را نام برد که در این ویژه‌نامه لینک آن قرار داده شده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به نشانی اینترنتی www.tebyan.org مراجعه کنند.

کد مطلب 805447

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