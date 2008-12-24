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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

آباد خبر داد:

نامگذاری میادین و مراکز فرهنگی پایتخت به نام زنان شهیده

نامگذاری میادین و مراکز فرهنگی پایتخت به نام زنان شهیده

دبیر کمیته نامگذاری معابر شورای اسلامی شهر تهران گفت: همزمان با آغاز سی ‌‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی از میادین و مراکز فرهنگی شهر تهران با نام زنان شهیده نامگذاری خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد اظهار داشت: کمیته نامگذاری استعلامی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص زنان شهیده دریافت کرده است تا بر مبنای آن بحث نامگذاری در سطح شهر را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه برای نامگذاری معابر و خیابانها تلاش می ‌کنیم که از اسامی زنان شهیده استفاده نشود افزود: بخشی از اسامی معابر در لفظ کم یا زیاد می‌ شود به همین دلیل به منظور حفظ جایگاه زنان سعی می‌‌کنیم نام آنها برای معابر انتخاب نشود و مراکز فرهنگی و میادین با اسامی این افراد نامگذاری شود.

آباد بیان داشت: هدف ما حفظ و تکرار نام این عزیزان است و مهم این است که نام آنها را در خاطره شهر زنده نگه داریم.

دبیر کمیته نامگذاری معابر شورای شهر تهران افزود: تا 22 بهمن ماه مصوبه نامگذاری تعدادی از میادین و مراکز در شورا مطرح خواهد شد.

کد مطلب 805507

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