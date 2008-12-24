به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد "ساعت 71/1" پیمان قریبپناه، "حیرت بازار" زری اماد، "آوا" احمد ایرانیخواه، "سلام بر وداع" امیر آتشانی، "نذر" مهدی چایانی از همدان، "هنگامهای که آسمان شکافت" فرید اردلان از سنندج، "هنگامهای که آسمان شکافت" محبوبه شهریاری و فرشته رمضانی از کردکوی و "سیب سرخ غلط زنان" اصغر زیبایینژاد از شیراز به پنجمین همایش آئینهای عاشورایی راه یافتند.
همچنین نمایشهای "مرهمی از نوع عشق" حسین رجاییدوست، "کرب و بلا" خسرو امیری از کرمانشاه، "یک شاخه گل سرخ" وفا طرفه از قم، "تعزیهای دیگر" احمدرضا جندقی از گرگان و "همسرایی مختار" محمدرضا مولودی از گرگان نیز به شرط بازبینی کامل اثر به مرحله پایانی و حضور در این همایش راه پیدا میکنند.
نمایش "من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردهام به مهر" نوشته و کار نصرالله قادری هم در بخش ویژه این همایش اجرا خواهد شد. پنجمین همایش سراسری آئینهای عاشورایی از 21 تا 24 دیماه در گرگان برگزار میشود.
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