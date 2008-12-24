به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهدی کیانی مقدم، صبح امروز در جلسه ستاد برنامه ریزی سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد و اولین جلسه ستاد دهه فجر این شهرستان بر آماده سازی کلیه اقدامات انجام شده توسط ادارات تاکید کرد و اظهار داشت: سطح شهر و خیابانهای شهرستان طبس به این دو مناسبت تزئین شود.

وی همچنین از اداره تبلیغات اسلامی طبس خواست: با اعزام روحانیون و مبلغان دینی، نتایج و ثمرات با ارزش سفر رهبر معظم انقلاب را در ابعاد مختلف به اطلاع مردم برسانند.

کیانی مقدم همچنین از ادارات و نهادهایی که طرحها و پروژه هایی در خصوص این سفر داشته اند، خواست: از طریق پارچه نوشته ها و شیوه های دیگر اطلاع رسانی، نتایج سفر را به اطلاع مردم برسانند.

انتشار ویژه نامه ای در خصوص سالگرد این سفر پر برکت، تهیه دستاوردهای سفر در قالب سفرنامه و برگزاری مراسم ویژه درآستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) از دیگر برنامه های سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد است.

فرماندار طبس همچنین در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی نیز بر برگزاری هرچه باشکوه تر سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این شهرستان تاکید کرد.

در این جلسه کمیته های 20 گانه انتخاب و مقرر شد از هم اکنون برنامه های مختلفی توسط دستگاههای اجرایی به کمیته های مربوطه جهت برنامه ریزی ارائه شود.