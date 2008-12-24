دیدار مدیر رادیو ایران با دبیر اول سفارت صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار از اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و صربستان صحبت و بر علاقمندی مردم دو کشور برای شناخت بیشتر از فرهنگ یکدیگر و نقش رسانه‌ها به ویژه رادیو در ایجاد و تعمیق این شناخت تاکید شد.

در این ملاقات نوری با اشاره به برگزاری 9 دوره جشنواره برنامه‌های رادیویی از مارنیکویچ برای شرکت رادیو بلگراد و سایر ایستگاههای رادیویی صربستان در دهمین جشنواره رادیو در اردیبهشت سال آینده در تهران دعوت کرد.

در پایان این دیدار مدیر رادیو ایران جایزه مقام دوم بخش نویسندگی نمایش در نهمین جشنواره بین‌المللی رادیو شامل 1000 یورو وجه نقد و لوح تقدیر را برای نمایش رادیویی "1920" رادیو بلگراد به دبیر اول سفارت صربستان اهدا کرد.

نویسنده نمایش آقای ایوو آندریک برنده جایزه نوبل ادبیات از کشور یوگسلاوی سابق است. مارنیکویچ ضمن تشکر از صدای جمهوری اسلامی ایران تمایل کشور خود را برای شرکت در دوره بعد جشنواره رادیو اعلام کرد.