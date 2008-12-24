نخستین پایگاه دائمی سنجش بینایی کودکان در اردبیل راه ‌اندازی شد

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پایگاه ها با خرید دستگاه "فتورفرکتومتر" غربالگری بینایی از سوی اداره کل بهزیستی اردبیل راه اندازی شده است.

وی افزود: همچنین پایگاه دائمی سنجش بینایی کودکان در مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع) اردبیل راه‌اندازی شده است.

احمدیان در تشریح اهداف راه اندازی این پایگاه ها ابراز داشت: ارتقای سطح سلامت بینایی و پیشگیری از بیماریهای چشمی در کودکان از مهمترین اهداف اداره بهزیستی در راه‌اندازی این پایگاه ها می باشد.

وی امکان دسترسی خانواده‌ها به پایگاه‌های سنجش بینایی در تمام فصول سال را از دیگر اهداف این پایگاه ها عنوان کرد و تحقق آن را مهم ارزیابی نمود.

این مسئول با تأکید بر پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان یاد آور شد: تشخیص و درمان به موقع این بیماری از بروز بیماریهای آب مروارید، دوربینی، انحراف چشم و... در کودکان جلوگیری به عمل خواهد آورد.

رئیس سازمان بهزیستی استان اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: همچنین تاکنون بیش از 36 هزار کودک بین سنین چهار تا شش سال زیر پوشش طرح آمبیلیوبی قرار گرفته‌اند که از این تعداد 448 کودک از نظر بینایی معیوب شناخته شده‌اند.



