  1. سیاست
  2. سایر
۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

سفر وزیر خارجه بحرین به تهران/

موافقتنامه امنیتی ایران و بحرین بزودی امضا می شود

موافقتنامه امنیتی ایران و بحرین بزودی امضا می شود

وزیر امور خارجه بحرین بزودی با سفر به تهران پیام پادشاه این کشور را به رئیس جمهوری کشورمان ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه های چاپ منامه امروز صبح خبر دادند که شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پیام حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور را برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به همراه خواهد آورد و در جریان این سفر ، موافقتنامه همکاری امنیتی بین تهران و منامه نیز امضا خواهد شد.

وزیر خارجه بحرین در این سفر همچنین با منوچهر متکی وزیر امور خارجه و برخی مقامات ارشد کشورمان نیز در خصوص مسائل دو جانبه ای و منطقه ای رایزنی خواهد داشت.

وی طی روزهای اخیر در ملاقات با امیر عبداللهیان سفیر ایران در بحرین ، ضمن تکذیب اخبار برخی رسانه های عربی که به نقل از وی بیان شده بود، تاکید کرد که از دیدگاه منامه امنیت ایران موجب ثبات و آرامش در منطقه است.

کد مطلب 805554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها