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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

ادامه تلاش برای لغو محرومیت/

محرومیت لژیونرهای بسکتبال با ویلچر ایران بخشیده شد

محرومیت لژیونرهای بسکتبال با ویلچر ایران بخشیده شد

طبق گفته نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، محرومیت بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های بسکتبال با ویلچر کشورهای خارجی بخشیده شد.

غفور کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با رایزنی هایی که فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، فدراسیون بسکتبال و دوستان ایرانی مقیم خارج با فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر(IWBF) به ریاست خانم "مائورین اورچارد" کانادایی انجام دادند، محرومیت لژیونرهای ایرانی بسکتبال با ویلچر لغو شد.

وی افزود: این موضوع باعث خواهد شد ما به تخفیف محرومیت بسکتبال با ویلچر کشورمان امیدوار شویم و همچنان به رایزنی های خود در این خصوص ادامه دهیم. نامه خانم اورچارد دیروز به دست ما رسیده و در صورت نیاز آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.

تیم بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله یک چهارم نهایی پارالمپیک 2008 پکن به دلیل تغییر زمانی جدول رقابت ها، از حضور مقابل تیم آمریکا انصراف داد. کمیسیون موضوعات قانونی فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر در خصوص این موضوع تشکیل جلسه داد و در نهایت طبق ماده 10/23 بند E 1/34 و P 2 فدراسیون جهانی، بسکتبال با ویلچر ایران را تا روز اول ژانویه سال 2013 از حضور در کلیه میادین بین المللی محروم کرد. سازمان ملی بسکتبال با ویلچر ایران نیز به همین خاطر مبلغ 5 هزار دلار آمریکا جریمه شد.

کد مطلب 805558

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