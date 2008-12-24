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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

اجرای "آوای آواره" به مهین اسکویی تقدیم شد

نمایش "آوای آواره" نوشته ندا ثابتی به کارگردانی سیدجواد روشن که از 25 آذرماه در تالار محراب به صحنه رفته، به مرحوم مهین اسکویی تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکویی پیشکسوت تئاتر و بازیگری سال 1308 در تهران متولد شد و سال 1325 در آثار عبدالحسین نوشین بازی کرد. وی "خانه عروسک"، "صاحب مهمانخانه"، "خرس و خواستگاری"، "شب‌های سفید" و "کالسکه زرین" را کارگردانی و آثاری ارزشمند نظیر ترجمه آثار علمی استانیسلاوسکی را در سه جلد منتشر کرد.

گروه اجرایی نمایش "آوای آواره" به کارگردانی روشن با بازی ریحانه سلامت، وحید نفر و هدیه حاجی طاهری اجرای روز سه‌شنبه سوم‌ دی‌ماه خود را به این بازیگر و کارگردان فقید تئاتر ایران تقدیم کرد. نمایش تا 10 دی‌ماه هر روز جز شنبه‌ها ساعت 20 به مدت 60 دقیقه در تالار محراب به صحنه می‌رود.

کد مطلب 805570

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