اجرای "آوای آواره" به مهین اسکویی تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکویی پیشکسوت تئاتر و بازیگری سال 1308 در تهران متولد شد و سال 1325 در آثار عبدالحسین نوشین بازی کرد. وی "خانه عروسک"، "صاحب مهمانخانه"، "خرس و خواستگاری"، "شب‌های سفید" و "کالسکه زرین" را کارگردانی و آثاری ارزشمند نظیر ترجمه آثار علمی استانیسلاوسکی را در سه جلد منتشر کرد.

گروه اجرایی نمایش "آوای آواره" به کارگردانی روشن با بازی ریحانه سلامت، وحید نفر و هدیه حاجی طاهری اجرای روز سه‌شنبه سوم‌ دی‌ماه خود را به این بازیگر و کارگردان فقید تئاتر ایران تقدیم کرد. نمایش تا 10 دی‌ماه هر روز جز شنبه‌ها ساعت 20 به مدت 60 دقیقه در تالار محراب به صحنه می‌رود.