به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، جین لی مسلمانی از استان شاندونگ که به گوانگ ژو نقل مکان کرده است گفت: اکنون درک من از اسلام گسترده‌تر و عمیقتر شده است. ارتباط با مسلمانان کشورهای مختلف موجبات تعمیق درک مرا فراهم کرده است، اکنون می‌دانم که اسلام به مسجد محدود نیست، بلکه شیوه زندگی را در اختیار مسلمانان قرار داده است.

گوانگ‌ژو دربرگیرنده چهار مسجد از جمله مسجد مشهور هاوانگشینگ است که گفته می‌شود توسط سعد بن ابی وقاص دایی پیامبر اسلام (ص) ساخته شده است. این شهر همچنین دربرگیرنده قبری است که گفته می‌شود متعلق به سعد بن ابی وقاص است.

در طول قرن بیستم کاهش تعداد مسلمانان در این شهر چشمگیر شد به طوری که آمار سال 2000 تعداد مسلمانان را 9838 نفر اعلام کرده است، اما شرایط امروز چنین نیست، انجمن اسلامی گوانگ‌ژو تعداد مسلمانانی را که در این منطقه زندگی می‌کنند بین 50 تا 60 هزار نفر تخمین زده است.

وانگ ونجی نایب رئیس این انجمن اظهار داشت که بیش از 10 هزار نفر در نمازهای روز جمعه چهارمسجد شهر حضور می‌یابند و درحالی که این مساجد ظرفیت جادهی تمام نمازگزاران را ندارد بسیاری مجبور می‌شوند خارج از مسجد در ادامه صفوف نمازگزاران به اقامه نماز جمعه بپردازند.

در این شهر به‌ویژه مناطق مسلمان نشین گوانگ‌ژو رستورانهای حلال بسیاری وجود دارند که غذاهایی به سبکهای عربی، آفریقایی، تایلندی و چینی ارائه می‌کنند. درست به مثابه تجاری که اسلام را وارد چین کردند، مسلمانان امروز این شهر اکنون در راه احیای اسلام تلاش می‌کنند.

ما گوانگ استادیار قوم شناسی و مطالعات دینی در دانشگاه شانشی نورمال اظهار داشت که وضعیت اجتماعی جامعه مسلمانان امروز به مسلمانان زمان سلسله تانگ شباهت دارد. هر دوجامعه در شرایط رفاه اقتصادی چین و ارتباط آن با جهان بوده‌اند.

شهر گوانگ‌ژو یک قطب تجاری بین‌المللی است که تاجران مسلمان را از کشورهای خاورمیانه، افریقا، جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا طی سالهای گذشته به خود جلب کرده است.