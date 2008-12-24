توافق دولت و مجلس ؛ پرداخت نقدی یارانه ها منتفی شد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش در آمد های نفتی آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها مدنظر داشت محقق نمی شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه های پرداختی ، سقوط قیمت نفت پوشش داده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به مذاکرات اخیر دولت و مجلس یادآور شد: برای اجرای طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه ها مقرر شده است که قیمت برخی حامل های انرژی افزایش یابد اما این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به نحوی اجرا می شود که نیازی به کمک به شهروندان نباشد توضیح داد : الان قرار است میزان افزایش قیمتها طوری نباشد که به کمک نیاز باشد اما با ادامه بررسیها و مذاکرات ممکن است برنامه های دیگری مانند پرداخت غیر نقدی یارانه ها از طریق تامین اجتماعی و ... اجرا شود.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تاثیر آن بر اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی برای اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی بوجود آورده است چون تا کنون فاصله قیمت حاملهای انرژی در داخل با خارج از کشور تفاوت زیادی داشت و در حال حاضر این فاصله از بین رفته و به همین دلیل زمینه اجرایی شدن طرح تحول به شکل بهتری فراهم شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: به اعتقاد من کاهش قیمت نفت اثر منفی بر اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت.

به گزارش مهر ، رئیس کمیسیون ویژه مجلس در خصوص احتمال ارائه لایحه تحول اقتصادی با قید فوریت بیان داشت: مجلس از ارائه لایحه تحول اقتصادی با قید یک فوریت استقبال می کند چون اگر این لایحه قرار باشد با قید فوریت به مجلس ارائه شود با قید یک فوریت خواهد بود و بررسی لایحه یک فوریتی تحول اقتصادی این فرصت را به کمیسیون ویژه می دهد که با دقت بررسیهای خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اصل ایجاد تحول اقتصادی مورد توافق دولت و مجلس است گفت: بررسی لایحه یک فوریتی تحول اقتصادی وقت کافی را در اختیار مجلس قرار می دهد و اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نظر مجلس نیز با یک فوریتی بودن این لایحه محقق می شود و از این نظر مشکلی نخواهد بود.