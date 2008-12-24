کمیته فوتسال از تکرار اتفاقات تلخ جلوگیری کند/ برای استقلال فوتسال تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه نشست خبری حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: کمیته فوتسال یکی از فعال ترین کمیته فدارسیون فوتبال است که ما در فدراسیون کمترین دغدغه را از بابت فعالیت این کمیته داریم.

وی شمس را یکی از مربیان خوب فوتسال ایران خواند و ضمن ابراز خوشحالی از تمدید قرار وی به مدت 4 سال دیگر گفت: شمس مربی است که نه از گذشته فوتسال ایران بی خبر است و نه بیگانه با مسائل حال حاضر این رشته ورزشی است. زمانی که قرار شد همکاری ما با شمس ادامه پیدا کند از او برنامه خواستیم. من در برنامه شمس آینده نگری را دیدم و متوجه شدم برنامه ریزی مدونی برای هدایت مجموعه تیم های ملی دارد. به همین خاطر از تمدید قرار او استقبال کرده و شرایط را برای ادامه همکاری اش با تیم ملی فوتسال ایران فراهم آوردم.

تاج ضمن تشکر از زحمات و تلاش باشگاههایی که در فوتسال کشور فعال هستند گفت: باشگاههای ما زحمات زیادی را متحمل می شوند هزینه های زیادی را تقبل می کنند اما درآمدی ندارند با این حال با عشق و علاقه به فعالیت خود ادامه می دهند.

رئیس کمیته تیم های ملی ایجاد یک باشگاه را به منزله تخریب یک زندان خواند و با اشاره به اهمیت نقش ورزش در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی افزود: باید دولت و حکومت هزینه های فعالیت باشگاههای ورزشی را به گونه ای تامین کند. چرا که هنر باشگاه داری در کشورما با سختی ها و حواشی که تیم های ورزشی را تهدید می کند بسیار دشوار است. متاسفانه مدیران باشگاهها هزینه می کنند اما به بدترین شکل به آنها حمله می شود.

وی در ادامه به فعال شدن فوتسال کشور در بخش باشگاهی و تشکیل سازمان لیگ فوتسال جدا از تشکیلات فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت : در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل سازمان جدا از تشکیلات فدراسیون فوتبال برای فوتسال و سازمان لیگ این رشته ورزشی پیش بینی شده است که مورد تایید اعضا قرار گرفت که پس از تایید نهایی در مجمع فدراسیون نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

نایب رئیس فدارسیون فوتبال با اشاره به تب بالای فوتسال در جامعه گفت: فوتسال ورزشی کم خرج و پرسود است. در شرایطی که حدود 50 میلیون نفر در کشور فوتسال بازی می کنند و 30 هزار نفر بصورت رسمی در این رشته ورزشی فعال هستند باید زمینه ای فراهم شود که لیگ برتر فوتسال فعالتر از گذشته شود. در این راه با جذب اسپانسر فراهم آوردن زمینه پخش تلویزیونی مسابقات و ... می توانیم لیگی پویا تر داشته باشیم.

تاج با اشاره به اینکه فعالیت های تیم ملی فوتسال از تاریخ 20 اسفند ماه آغاز می شود، گفت: ما به دنبال کسب میزبانی مسابقات فوتسال جام قهرمانی باشگاههای آسیا در ایران هستیم که به احتمال فراوان این مسابقات از تاریخ 13 تیرماه سال آینده به میزبانی شهر اصفهان برگزار خواهد شد. البته باید بگویم من اصفهان را به عنوان میزبان انتخاب نکرده ام. این انتخاب کمیته فوتسال بوده که به علت قهرمانی محتمل تیم فولاد ماهان در لیگ برتر فوتسال و نیز توجه به فوتسال در شهرستانها برگزیده شده است.

رئیس کمیته تیم های ملی در ادامه از ترابیان خواست با ناهنجاریهای موجود در بخش باشگاهی فوتسال به صورت جدی برخورد کنند.

وی با طرح این موضوع افزود: کمیته فوتسال از تکرار اتفاقات تلخی که در فوتسال کشور طی روزهای اخیر رقم خورده است باید جلوگیری به عمل آورد. در فوتسال با توجه به فضای محدود مسابقه احتمال بروز درگیری بسیار زیاد است. متاسفانه اتفاقی که هفته گذشته در قم به وقوع پیوست همه ما را نگران کرده و در روزهای اخیر سه مرجع رسمی کشور از ما در این خصوص توضیح خواستند. به همین خاطر از کمیته فوتسال رسما درخواست کرده ایم که از بروز اتفاقاتی مشابه آن چه در قم شکل گرفت جلوگیری کنند.

خبرنگاری از وی در خصوص نوع برخورد فدراسیون فوتبال با بازیکنان تیم ملی فوتسال و پرداخت نشدن کمترین پاداش به آنها سئوال کرد که وی پاسخ داد: این که کوچکترین پاداشی به بازیکنان فوتسال پرداخت نشده را تایید نمی کنم. من و آقایان کفاشیان ، شمس و ترابیان دست به دست هم دادیم تا فوتسال را از مظلومیت خارج کنیم.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: می پذیریم که در فدراسیون فعلی هم علیرغم برگزاری مسابقات لیگ باز هم فوتسال به حق واقعی خود نرسیده و تلاش می کنیم این حق در آینده ادا شود.

تاج در خاتمه تصریح کرد: ایجاد فدراسیون فوتسال قانونی نیست با این حال تلاش می کنیم با برنامه ریزی فعالیت های کمیته فوتسال را استقلال داده و سازماندهی کنیم.