تصاویری زیبا از تغییرات زمین در سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدخانه زمینی سازمان ناسا در سال 2008 تصاویر بسیار زیبایی را از سطح کره زمین، از پشته های ابر بر فراز دریای خزر تا جنگلهای بولیوی به ثبت رسانده است.

به گفته مقامات ناسا، تاسیس رصد خانه زمین به سال 1999 میلادی بازگشته و هدف از ساخت چنین تجهیزاتی توسط این سازمان، دستیابی به تصاویری جدید از تغییراتی است که بشر در کنار طبیعت بر روی زمین ایجاد می کنند.

برای مثال یکی از این تصاویر تصویری از طوفان شن در سواحل موروکو است که به گفته ناسا این طوفان در اثر القای فشار بیش از حد بر روی سطح این قسمت از زمین، مانند تخریب بافتهای گیاهی توسط انسانها و چریدن جانوران، به وجود آمده است.

توده یخی جزیره پاین- 11 ژانویه 2008 میلادی

طوفان شن در سواحل موروکو-12 فوریه 2008 میلادی

جزیره آکیمیسکی، کانادا- 15 آوریل 2008 میلادی

توکیو در شب- 19 آوریل 2008 میلادی

صفحه یخی ویلکینز، آنتراکتیکا- 28 فوریه 2008 میلادی

در تصویری دیگر که در ماه مارچ و از صفحه یخی ویلکینز در آنتراکتیکا به ثبت رسیده است اندازه جدید آن را در ابعاد 41 کیلومتر در 2.5 کیلومتر نشان می دهد که در حال خرد شدن و فرو ریختن در آب دریا است.

از دیگر تصویرهای قابل توجه در این سری از تصاویر می توان به تصویر شهر توکیو در شب اشاره کرد که به صفحه مدار الکتریکی عظیمی شباهت دارد.

بر اساس گزارش ناسا تمامی این تصاویر بی نظیر که تغییرات سطحی زمین را در سال 2008 به خوبی نمایان خواهند کرد در سایت رصدخانه زمینی ناسا به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.