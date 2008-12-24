عملیات احداث حسینیه و مجتمع فرهنگی شهدای آسمانی در اشکذر آغاز شد

علی محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این مجتمع در زمینی به مساحت دو هزار و 400 متر مربع در چهار طبقه شامل حسینیه، مجتمع تجاری مسکونی و سالن پذیرایی احداث خواهد شد.

وی افزود: هزینه ساخت این حسینیه و مجتمع 10 میلیارد ریال است که از کمکهای مردمی و خیرین تامین خواهد شد.

این مجتمع در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به نام "شهدای آسمانی" نامگذاری شده است.

در راستای گرامیداشت جایگاه شهدای انقلاب اسلامی همچنین سه یادمان شهدا در دهه فجر امسال در ابرکوه به بهره برداری می رسد.

رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران ابرکوه در این خصوص اظهار داشت: این یادمانها در شهرهای مهرآباد و مریم آباد ابرکوه احداث می شود و برای ساخت آنها 150 میلیون تومان هزینه شده است.

احمدی پور افزود: این یادمان بر روی مزار 32 شهید انقلاب اسلامی شهرستان ابرکوه احداث می شود.