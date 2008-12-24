نوسازی بافتهای فرسوده نیازمند حمایت دولت و بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف ظهر امروز در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه هفت با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه نوسازان در بافتهای فرسوده شهر تهران در حال انجام است به خبرنگاران گفت: البته بافت فرسوده مقوله ای نیست که مانند یک اتوبان، مترو یا خیابان در یک زمانبندی دو یا سه ساله انجام شود بلکه باید به صورت مسمتر ادامه یابد.

به گفته وی به هر میزان کمک دولت، بانکها و حضور بخش خصوصی را در این حوزه قویتر کنیم طبیعی است که سرعت انجام کار بیشتر می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه حدود 14 هزار هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد گفت: این بافتها سه آیتم دارد. در تعدادی از آنها سازه ها دچار اشکال هستند و تعدادی دیگر ریزدانه هستند و جاهای دیگری نیز بافت فرسوده به معنی عام وجود دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که موضوع انتقاد شورای شهر از عملکرد شهرداری در موضوع بافت فرسوده را مطرح کرد گفت: انتقاد شورا طبیعی است و هیچ اشکالی ندارد اما من پیشنهاد می کنم که شورای شهر یکی از جلسات علنی شورا را به این موضوع اختصاص دهد تا دوستان ما در بخش بافت فرسوده و سازمان نوسازی گزارشهای خود را ارائه دهند.

شهردار تهران افزود: ما مجموعا 30 هزار واحد مسکونی، اداری و تجاری را در محلات تهران باید شروع می کردیم که شامل تولید زمین، مسکن، بخش سرمایه گذاری و آماده کردن طرحها بوده که در مراحل مختلف این کار آغاز شده است.

قالیباف ادامه داد: بیش از 18 هزار متر تملک نیز در این خصوص انجام شده است و این کار قبل از اینکه موضوع فنی و مالی باشد یک موضوع اجتماعی و روانی است که با کمک مردم امیدواریم آن را حل کنیم.

شهردار تهران منطقه هفت را از مناطق مرکزی تهران برشمرد که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است و گفت: بخش شرقی منطق منطقه محروم و دارای بافت فرسوده است ولی غرب آن از مناطق برخوردار محسوب می شود که یکی از برنامه های قطعی ما این است که دو قطبی بودن این منطقه را از بین ببریم.

وی سپس به پروژه های این منطقه اشاره کرد و گفت: بافتهای فرسوده خیابان شهید مدنی و نظام آباد، ادامه اتوبان امام علی (ع)، باز شدن انتهای اتوبان صیاد شیرازی، ادامه خیابان شهید مطهری و تکمیل عقب نشینی املاک خیابان امام حسین (ع) و در کنار آن اجرای پروژه های محلی در دستور کار قرار دارد.

قالیباف مجموع اعتبارات منطقه هفت در سال جاری را 100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال 85، 15 میلیارد تومان بود که با رشد خوبی مواجه شده است.

وی سپس به بهره برداری از مجموعه بازیافت در منطقه هفت اشاره کرد و گفت: بعد از راه اندازی مجموعه کهریزک که در آن برای زباله های تر تعیین تکلیف شد هم اکنون بحث فرهنگ سازی و تفکیک زباله خشک از مبدا از موضوعات جدی است که در حال پیگیری هستیم.

شهردار تهران ادامه داد: هم اکنون این حوزه به مرز 900 تن در روز در شهر تهران رسیده و تقریبا یک هفتم از زباله ها را به صورت بازیافت پیش می بریم.

وی با بیان اینکه این مجموعه بازیافت در منطقه هفت ظرفیت منطقه و اطراف آن را دارد خاطر نشان کرد: حوزه بازیافت زباله ثروتی است که اگر شهر به آن توجه کند هم سرمایه های ملی از بین نمی رود و هم کمک اقتصادی به شهر می شود.

در ادامه خبرنگاری موضوع اعتصاب کارکنان ایستگاه مترو شهر ری را مطرح کرد که قالیباف با تکذیب این خبر گفت: بر اساس پیگیریهایی که انجام دادیم یکی از قطارهای مترو در قسمت ترمز دچار نقص فنی شده بود که همین امر 20 دقیقه تاخیر در حرکت قطارها ایجاد کرده بود و اعتصابی در کار نبود.

وی ادامه داد: یارانه ای که دولت باید برای اتوبوسرانی و مترو در سال 87 پرداخت می کرده هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است اما این نباید مشکلی در کار ما ایجاد کند ما به عنوان مدیر نباید اجازه دهیم بحرانی پیش بیاید و این موضوع دلیلی بر اینکه دولت حق و حقوق خود را ندهد، نیست.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به موضوع آلودگی شدید هوای تهران در خصوص جابجایی نمایشگاه تهران سئوال پرسید که قالیباف در پاسخ گفت: با انتقال نمایشگاه موضوع آلودگی هوا حل نمی شود. آلودگی هوا و آلودگی صوتی عمدتا از بحث ترافیک نشئت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بحث صنایع غیر ضروری که باید در شعاع 120 کیلومتری شهر باشد از موضوعاتی است که باید با تصمیمات جدی حل شود و به دلیل اینکه این موضوعات اجرایی نمی شود این مشکل مهمترین دغدغه و بلاتکلیف ترین موضوع شهر است.

شهردار تهران گفت: البته اخیرا مطلع شدم که در جلسه سران قوا موضوع ترافیک و حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته است به من هم منتقل کردند که آمادگی ایجاد کنیم و در یک جلسه وضعیت شهر را توضیح دهیم و در این خصوص تصمیمگیری شود. امیدوارم هرچه زودتر این جلسه برگزار شده و این موضوع از حالت بلاتکلیفی خارج شود.

قالیباف افزود: این موضوع کاری نیست که امروز اگر تصمیم گرفتند 6 ماه بعد قابل حل باشد. اگر طرح مدون ما مورد تایید قرار بگیرد و تصمیمگیری همه جانبه باشد در یک دوره 4 ساله شهر تهران از باب ترافیک و آلودگی هوا و آلودگی صوتی به استانداردها رسیده و قابل تحمل می شود.