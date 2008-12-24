17 درصد تورم کشور وارداتی است / کاهش قیمت کالاهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: براساس آمارهای 7 ماهه ابتدای سال، قیمت کالاهای وارداتی در حال کاهش است، این درحالی است که 17 درصد تورم کشور ناشی از قیمت این کالا است که به نظر می رسد به تبع این کاهش نرخ تورم نیز کاهش یابد.

وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اصناف به کلیه شرکتها برای متناسب کردن قیمت مواد اولیه متناسب با کاهش قیمت در دنیا فشار وارد می کنند، اما نقدینگی تا زمانیکه از بازار جمع آوری نشود، اثر خود را بر قیمتها خواهد گذاشت.

وی با اشاره به قیمت خرید و فروش مسکن تصریح کرد: علیرغم قیمت خرید و فروش ملک اما قیمت اجاره مسکن کاهش نیافته است؛ بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی قیمت اجاره مسکن را نیز در شاخصهای تورم محاسبه می کند، تورم مربوطه اثر خود را در شاخص تورم کل بروز می دهد.

میرکاظمی راهکار کاهش قیمت نان را صنعتی کردن آن دانست و گفت: اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی درخصوص تدابیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کاهش قیمت برخی کالاها گفت: 5 عامل موثر در قیمت تمام شده واردات تاثیر گذار است و آنچه امروز در بورس کشور اتفاق می افتد بر اثر کاهش قیمت کالاها باز می گردد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: کارگروهی در دولت برای بررسی شیوه برخورداری از منفعت کاهش قیمتهای جهانی در داخل کشور کشور تشکیل شده است.