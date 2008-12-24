آمار پیشرفت مصوبات سفر هیئت دولت به استان واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان گفت: اعلام پیشرفت 63 درصد طرح های مصوب سفر هیات دولت به این استان منطبق بر واقعیت است .

وی گفت: پیشرفت مصوبات سفر هیئت دولت به استان توسط نهاد ریاست جمهوری 80 درصد اعلام شده است، گفت: نهاد ریاست جمهوری پیشرفتهای ستادی و پیگیری طرح ها را به عنوان آمار پیشرفت اعلام کرده است.

به گفته وی، بعضی از پروژه های سفر از پیشرفت کمتر و برخی پروژه ها پیشرفت 100 درصدی دارد که در مجموع پیشرفت پروژه های دور اول سفر ریاست جمهوری به استان سمنان که آخرین سفر دور اول سفرهای استانی بود بیش از 63 درصد است.

وی با اشاره به ایام دهه فجر و تشکیل ستاد سیمرغ در استان گفت: ارائه دست آوردها و موفقیتهای نظام در سی سال گذشته مهمترین هدف تشکیل این ستاد است.

عجم با بیان اینکه فعالیت ستاد سیمرغ تا اردیبهشت ماه سال آینده است، گفت: به نمایش گذاشتن 29 سال فعالیت های ستاد های دهه فجر در کشور از دیگر اهداف این ستاد است.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه های سی امین سالگرد متفاوت تر از برنامه های 29 سال قبل باشد، گفت: افتتاح 135 پروژه، تهیه فیلم و کتاب انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه دهه فجر از برنامه های بزرگداشت سی امین سال انقلاب اسلامی در استان است.