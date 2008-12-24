واگذاری فرودگاه بصره به نیروهای عراقی در اول ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، بیل یونگ خاطرنشان کرد که شماری نیرو به عنوان کادر فنی و اداری فرودگاه بصره آموزش دیده اند و این فرودگاه بدون هیچگونه دخالت خارجی توسط نیروهای عراقی اداره خواهد شد.

یونگ در ادامه گفت: نیروهای انگلیسی پس از عقب نشینی در اواسط سال آینده میلادی تمامی پایگاه های نظامی را به طرف های عراقی تحویل خواهند داد.

لازم به ذکر است که پارلمان عراق روز گذشته لایحه تمدید حضور نظامیان غیر آمریکایی درعراق تا تابستان 2009 را تصویب کرد.

در همین رابطه اخیرا 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و انگلیس که خواهان پایان مدت قیمومیت نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در تاریخ 31 دسامبر 2008 است و دولت عراق نیز خواهان آن بود موافقت کرد.

ماموریت نیروهای خارجی در عراق در حالی به پایان می رسد که آمریکا پیش از این با امضای توافقنامه خروج، حضور نظامیان خود در عراق را تا سال 2011 تضمین کرده و انگلیس نیز در حال مذاکره با مقامات بغداد به منظور امضای توافقنامه ای همانند توافقنامه بغداد-واشنگتن است.