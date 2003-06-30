بي توجهي دولت ومجلس زمينه ساز انفجار جامعه پرستاري است

دبير كل جمعيت اسلامي پرستاران ايران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" اگر چه وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت برگزاري جلسه اي در طي روزهاي آينده با حضور دكتر پزشكيان به جامعه پرستاران قول داده است، ولي با توجه به تجربه ما از اين جلسات كه همواره بدون نتيجه پايان مي يابد، اين بار نيز در صورت برگزاري احتمالا بي نتيجه خواهد ماند."

سيامك عزيزي افزود :" ما پيشنهاد داديم همانند معلمان براي قشر پرستار نيز تصميم گيرندگان در وزات بهداشت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس شوراي اسلامي كميته اي جهت رسيدگي به امور پرستاران راه اندازي كنند و پيش از آنكه شاهد عواقب منفي اين بي توجهي ها باشند، اقدامي جدي در اين زمينه صورت گيرد."

وي با اشاره به تعويق افتادن تجمع صنفي پرستاران ادامه داد:" وزارت كشور با اشاره به شرايط حاكم برجامعه و مسايل امنيتي ، آخرين موعد مشخص شده را نيز منتفي دانستند و تاكنون نيز برغم پي گيري هاي مجدانه جمعيت و خانه پرستاران هنوز جوابي بابت ارائه مجوز براي تجمع پرستاران صادر نشده است."

وي از تماس مكرر شهرستانها جهت برگزاري تجمع پرستاران خبر داد و افزود:" با ادامه روند كنوني وبي توجهي دولت ومجلس به حل مشكل پرستاران احتمال برگزاري تجمع هاي فاقد مجوز در نقاط مختلف به خوبي احساس مي شود."

عزيزي علاوه بر وزارت بهداشت به سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس درباره احساس خطر هشدار داد و گفـت:" تا پنج شنبه اين هفته اگر وزارت كشور جهت برگزاري تجمع مجوزي صادر نكند ما درخواست خود را براي انجام تجمع جلوي وزارت بهداشت براي يك ماه ديگر اعلام مي كنيم و در ضمن در مورد اتفاقاتي در طول اين مدت رخ دهد هيچ گونه مسئوليتي را قبول نكرده و مسئوليت آن را برعهده افراد مخالف صدور مجوز تجمع پرستاران مي دانيم."

وي برگزاري تجمع را به شكل قانوني از حقوق مسلم پرستاران دانست و افزود:"ديوار بي اعتمادي بين وزارت بهداشت و جامعه پرستاران تا بحدي است كه صداي پرستاران به گوش اين وزارتخانه نمي رسد لذا پرستاران ، وقتي تمام راههاي قانوني را بروي خود بسته ببيند براي ابراز خواسته هاي خود از راههاي ديگري ا كه قطعا به نفع جامعه نيست ، وارد عمل مي شوند."

گفتني است وي تعريف نشدن سختي كار پرستاران، خصوصي سازي اين حرفه و دستمزد پايين را از عمده مشكلات موجود اين قشر معرفي كرد.