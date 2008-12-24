فرماندهان بسیج خلاء الگو برای جوانان را پر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش فرماندهان حوزه های مقاومت و گردان های سپاه تهران بزرگ صبح امروز با حضور سردار عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، معاونین، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ و فرماندهان حوزه های مقاومت و گردان های سپاه محمد رصول الله (ص) در مشهد مقدس آغاز شد.

حجت الاسلام سید محمد مقدسی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ در مراسم افتتاحیه این همایش ضمن تبریک ایام میلاد حضرت مسیح (ع) اظهار داشت: قرآن کریم هدف خلقت انسان را وصول به کمال می داند و عبادت نیز یعنی کمال و قرب الهی که برای آن از ابزار عقل و هدایت در اختیار انسان قرار گرفته است.

مقدسی افزود: پیامبران برای انجام تکلیف مبعوث شدند که یکی از مهمترین این تکالیف ایجاد الگویی مناسب برای هدایت مردم جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه الگو سازی یکی از راه های مهم تربیتی در جامعه است، خاطر نشان کرد: قرآن نیز به این امر توجه کافی داشته و می گوید پیامبران الهی برای مردم الگوی مناسبی هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ تاکید کرد: امروز یک خلاء عظیم در ارائه الگو برای نسل جوان کشورمان داریم و شاهدیم که افراد نالایق به عنوان الگوهای جوانان معرفی می شوند که این به خاطرهمان خلاء ارائه الگوست.

مقدسی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم پیامبران این بود که الگوهای باطل را شکستند، این سئوال را مطرح کرد که امروز چه الگوی تاثیر گذاری را می توان برای جوانان بسیجی جامعه معرفی کرد؟

وی ادامه داد:ما در این حضور کمبود الگو نداریم و باید برای معرفی این الگوها به جامعه تلاش کنیم و این امر مستلزم ایجاد جذابیت دین جوانان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ گفت: هر چند بخش عمده ای کار بر عهده مسئولین فرهنگی جامعه است، ولی بخشی از این مسئولیت نیز به عهده ماست.

مقدسی با بیان اینکه فرماندهان یگانها و حوزه ها باید در حیطه عمل خود الگو باشند، اظهار داشت: این فرماندهان باید با توجه به خودسازی این خلاء الگویی را برای جوانان پر کنند.

وی صبر، تواضع، خویشتنداری، اخلاق مدیریتی و ولایت پذیری را از ویژگی های یک الگوی مناسب برای جوانان بسیجی دانست و افزود: فرماندهان رده های مختلف نباید از تاثیرپذیری جریانات مختلف سیاسی در کشور بپرهیزند و بدانند که کار در بسیج بسیار زیاد است و جز با سوز دل نمی توان این کارها را انجام داد.

همایش 3 روزه فرماندهان حوزه های مقاومت و گردانهای سپاه محمد رسو لالله (ص) تهران بزرگ که به منظور هم اندیشی فرماندهان رده های مختلف سپاه تهران بزرگ برگزار می شود تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و در آن از برخی فرماندهان نمونه حوزه های مقاومت تقدیر خواهد شد.