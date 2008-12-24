همایش "شاهنامه؛ مینیاتورها و نسخ خطی" در لندن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد حلمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضران به تشریح اهمیت فردوسی در فرهنگ و ادب پارسی پرداخت.

وی پس ازذکر تاریخچه کوتاهی از زندگی این شاعر حماسه‌سرا که در سال 935 پس از میلاد در روستایی در نزدیکی طوس متولد شد اظهار داشت:حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان قهرمانان ملی و ادبی ایران از جایگاه خاصی برخوردار است. فردوسی برای حفظ هویت ملی، زبان و فرهنگ ایران زمین تلاش بسیاری نمود و رنج های بی شماری را در طول سی سال از زندگی خود که به سرودن شاهنامه اختصاص داد متحمل شد اما در عین حال این تلاش ها وی را به عنوان خالق یکی ازبزرگترین شاهکارهای ادبی به جهانیان باز شناخت.

وی ادامه داد بزرگداشت فردوسی،بزرگداشت زبان فارسی و گرامی داشت تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ و فارسی زبانان است وشاهنامه را می توان سند عظمت زبان فارسی و رونق فرهنگ و تمدن ایران قدیم دانست.



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دربریتانیا افزود: شاهنامه فردوسی داستان زندگی قهرمانان ایران باستان است و تلاش فردوسی برای زنده کردن زبان فارسی در این کتاب ارزش فرهنگی ویژه ای به آن می بخشد به گونه ای که این عامل فردوسی را از دیگر شاعران ایرانی متمایز می کند.

دکتر حلمی در پایان سخنانش با اشاره به عید غدیر و ذکر تاریخچه کوتاهی از انتخاب حضرت علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم(ص) در این روز، قطعه شعری را از فردوسی به مناسبت این روز فرخنده قرائت کرد.

سپس پروفسور"چارلز ملویل" استاد تاریخ ایران و زبان فارسی در دانشگاه کمبریج و ریاست پروژه «شاهنامه» را که در آن انشگاه با حمایت مالی دولت بریتانیا شکل گرفته به عهده دارد، به عنوان سخنران اصلی برنامه به معرفی پروژه شاهنامه پرداخت و با مثالهایی نوع فعالیت این پروژه را تشریح نمود.

وی افزود: ما در سال 1999 تصمیم به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی گسترده درباره شاهنامه گرفتیم و این تصمیم منجر به ایجاد پروژه شاهنامه شد که یکی از بزرگترین و سودمندترین پایگاههای اطلاعاتی درباره شاهنامه و تصویر نگاری های موجود در آن است.

"ملویل"با اشاره به این صفحات و تصویر سازی ها به شیوه های مختلف دسته بندی شده و بر اساس منبع و یا داستان و حتی بیت مرتبط از شاهنامه قابل جستجو می باشد.

پس از سخنان دکتر ملویل قطعه ای از فیلم انیمشین"تولد دوباره رستم"ساخته سعید قهاری پخش شد.

سازنده فیلم که خود در جمع حاضر بود در انتها به برخی پرسشها درباره این اثر پاسخ داد.

پس از نمایش فیلم، خانم دکتر"فیروزه عبداللوا"استاد دانشگاه آکسفورد و رئیس کتابخانه فردوسی این دانشگاه درتشریح ویژگیهای شخصیت فردوسی به این نکته اشاره کرد که فردوسی جوان اوایل شاهنامه با فردوسی پیر اواخر این کتاب بسیار تفاوت دارد و او در طول نوشتن شاهنامه ماجراها و دشواری های بسیاری را پشت سر گذاشته است که از جمله آنها می توان به مرگ پسرش اشاره کرد.



وی در بیان نقش مهم شاعران در تاریخ و اینکه چگونه یک شاعر مانند فردوسی چنین تاثیرشگرفی در تاریخ یک ملت می گذارداین نکته را یادآور شد که پادشاهان هرگزازچند گروه بی نیازنبوده اند. منجمان، دبیران، پزشکان و فراتر از همه شاعران. یک پادشاه برای آنکه از خود در تاریخ رد و اثری به جای گذارد دربار خود را به یک شاعر نیازمند می دانسته است. در این میان فردوسی نمونه برجسته ای است و عظمت او به حدی است که شاه مقتدری چون محمود غزنوی را نیز مغلوب عظمت خود می کند.

در پایان این برنامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و سخنرانان به سوالات حضار پاسخ گفتند.