استفاده از دیودهای آبی در تولید نسلی جدید از لامپها

به گزارش خبرگزاری مهر، لامپهای فلورسنت یکپارچه نوری سرد را منتشر می کنند که باعث ایجاد حس نارضایتی در بسیاری از مصرف کنندگان می شود، به همین دلیل محققان با استفاده از دیودهای نوری آبی رنگ که نسبت به فلورسنت های سبز رنگ از محبوبیت بیشتری برخوردارند در تولید لامپهایی جدید OLED استفاده کرده و موفق به افزایش راندمان این لامپها شدند.

به گفته محققان OLEDها مشابه تجهیزات غیر آلی انتشار نور یا LED ها هستند که از مواد نیمه رسانای آلی تولید شده اند. زمانی که این لامپها در نمایشگرهای رایانه مورد استفاده قرار می گیرند، باعت افزایش تاثیر تصویر، افزایش اشباع رنگی و افزایش زاویه دید تصویر خواهند شد. این نوع از نورها در تلفن های همراه، دروبینها و دیگر تجهیزات دیجیتال نیز استفاده می شوند.

با این حال محققان دانشگاه فلوریدا با تولید OLEDهای آبی رنگ موفق به دستیابی به افزایش راندمان به میزان 50 لومن در وات شدند. لومن میزان نوری است که توسط چشم انسان دریافت می شود.

بر اساس گزارش زی نیوز، در عین حال این گروه قصد دارند به زودی لامپهای سفید OLED را با افزایش راندمانی برابر 100 لومن در وات تولید کنند که رنگ نور آنها را می توان به راحتی و با استفاده از منتشر کننده های متفاوت تغییر داد.