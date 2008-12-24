شیخ بهایی شمع فروزان همیشه تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز در کنگره بزرگداشت علامه شیخ بهاء الدین محمد عاملی معروف به شیخ بهایی افزود: به برکت اسلام و اهل بیت همواره در تاریخ اسلام و ایران نظیر شیخ بهایی رجال بزرگ و جامع و مردان تاریخ ساز و افتخار آفرین رشد و تربیت شده اند.

دادستان کل کشور با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ماه محرم گفت:‌ شبخ بهایی عالمی در تاریخ تشیع، انسانی با تقوا و با فضلیت، انسان ساز و دارای اخلاص و مجاهدت در راه خدمت به اسلام بود.

آیت الله دری نجف آبادی از شیخ بهایی به شمع فروزان همیشه تاریخ اسلام یاد کرد و افزود: این عالم بزرگ جریان پیدایی حوزه بزرگ اصفهان و شکوفایی معارف اسلامی در این خطه بود.

وی با اشاره به این مطلب که شیخ بهایی در عرصه فقه امامی و حکمت الهی دهها اثر تقدیم جامعه کرده است افزود: همواره حریم اسلام و انسان، قرآن و عترت، ولایت و خدمتگزاران مردم و بزرگان دینی ضد استکباری بودند.

در کنگره بزرگداشت شیخ بهایی آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده فقیه در خراسان و تولیت آستانقدس رضوی و جمع زیادی از علما و مردم و دانشجویان نیز حضور داشتند.