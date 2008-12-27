تقاضای آب کشاورزی در 8.7 میلیون هکتار از اراضی آبی

علیرضا پرستار در گفتگو با مهر گفت: طرحهای توسعه منابع آب کشاورزی در چارچوب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، احیا و مرمت قنوات، بهبود و اصلاح آب بندانها به منظور توسعه منابع آب کشاورزی در دستورکار قرار دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه منابع آب کشاورزی در برنامه چهارم معادل 800 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که تا پایان برنامه سوم رقم محقق شده بالغ بر 939 میلیون مترمکعب بوده است.

وی اظهارداشت: در واقع میزان حجم آب استحصالی با اجرای طرحهای کوچک و زودبازده تامین آب همچنین احیا و مرمت قنوات معادل 939 میلیون متر مکعب است که نسبت به رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم 139 میلیون مترمکعب جلوتر هستیم.

پرستار در خصوص میزان آب مورد تقاضا در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: میزان آب مورد نیاز در بخش کشاورزی برای هر منطقه بسته به نوع محصول، تناوب زراعی و الگوی کشت همچنین شرایط منطقه متفاوت است.

وی با بیان اینکه در عرصه آب و خاک کشاورزی با محدودیت منابع آب مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر تقاضای آب کشاورزی در جهت ایجاد امنیت غذایی در8.7 میلیون هکتار از عرصه اراضی آبی کشاورزی کشور وجود دارد.