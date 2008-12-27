سینمای ایران با تولید 128 فیلم رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد بر اساس گزارش واحد پشتیبانی تولید از میان آثار امسال 23 فیلم آماده نمایش،20 فیلم در مرحله صداگذاری، شش فیلم در مرحله تدوین، 12 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 63 فیلم در مرحله پیش‌تولید هستند و چهار فیلم اکران شده است.

امیر جعفری در نمایی از "پستچی سه بار در نمی‌زند"

"وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "حیران" شالیزه عارفپور، "محافظ" محمدجواد کاسه‌ساز، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "کتاب قانون" سیدمازیار میری، "چهره به چهره" علی ژکان، "نیلوفر" سابین ژمایل، "نامزد آمریکایی من" داود توحیدپرست، "پاتو زمین نذار" ایرج قادری، "خروس جنگی" مسعود اطیابی، "سوپراستار" تهمینه میلانی، "یک وجب از آسمان" علی وزیریان، "آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق، "صندلی خالی" سامان استرکی، "می زاک" حسینعلی لیالستانی، "پوسته" مصطفی آل احمد، "صداها" فرزاد موتمن، "بیست" عبدالرضا کاهانی، "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده، "امشب شب مهتابه" محمدهادی کریمی، "پسر تهرانی" کاظم راستگفتار، "کیش و مات" محمد حیدری و "چشمک" جهانگیر جهانگیری آماده نمایش شده‌اند.

"ملک سلیمان" شهریار بحرانی، "عیار 14" پرویز شهبازی، "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور، "لاکپشت‌ها" ابوالحسن داودی، "درباره الی" اصغر فرهادی، "پاداش" کمال تبریزی، "نظام از راست" محمدرضا ورزی، "فرزند صبح" بهروز افخمی، "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله، "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، "پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی، "گزارش مریم" اسماعیل براری، "بیرون آوردن مردگان" جواد افشار، "آن سوی پرچین" محسن محسنی‌نسب،"حریم" سیدرضا خطیبی سرابی، "کودک و فرشته" مسعود نقاش‌زاده، "پای پیاده" فریدون حسن‌پور، "پنالتی" انسیه شاه‌حسینی و "دو خواهر" اصغر بانکی در مرحله صداگذاری هستند و "رقص با رویا" محمود کلاری در این مرحله متوقف است.

"تردید" واروژ کریم‌مسیحی، "اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌نمکی، "شبانه‌روز" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، "لالایی" منیژه حکمت، "دلخون" محمدرضا رحمانی و "بار هستی" امیر قویدل در مرحله تدوین و "بی‌خوابی" محمدجعفر باقری‌نیا، "به کبودی یاس" جواد اردکانی، "برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهن‌دوست، "پریشانی" سیاوش اسدی، "کارناوال مرگ" رضا اعظمیان، "پسر آدم، دختر حوا" رامبد جوان ، "تهران در جستجوی زیبایی" مهرجویی، کرمپور و داد، "شکارچی" رفیع پیتز، "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا و "نفوذی" جمال شورجه مقابل دوربین هستند.

"در شب عروسی" رضا قهرمانی و "نطفه شوم" کریم آتشی در مرحله فیلمبرداری متوقف هستند. 63 فیلم دیگر این فهرست در مرحله پیش‌تولید هستند که از این تعداد پیش‌تولید 36 فیلم آغاز شده است. فیلم‌های "مانگدیم" حسین محجوب، "باورم کن" جهاندخت خادم و "باد گاهی می‌وزد" فیما امامی هم در مرحله پیش‌تولید متوقف شده‌اند.