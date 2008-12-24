مسابقات کشوری پلهای ماکارونی در کرج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج در این دوره از مسابقات کشوری سازه های ماکارونی د ربخش پلهای ماکارونی به ترتیب تیمهای رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران، رشته مهندسی شیلات دانشگاه تهران و رشته منابع طبیعی دانشگاه تهران به ترتیب موفق شدند مقام های اول تا سوم را کسب کند.

در این دوره از مسابقات سازه های ماکارونی در بخش پلها بیش از 500 دانشجو در قالب 30 تیم از دانشگاه های سراسری و آزاد سراسر کشور حضور داشتند.

هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای دانشجویان، تقویت حس اعتماد به نفس د آنان و همچنین تشویق دانشجویان رشته های فنی برای مطالعه درسهای تئوری و به کارگیری این درسها در مفاهیم علمی است.

در این رقابتها همچنین تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز موفق به کسب رتبه شد اما به دلیل استفاده از نوع ماکارونی غیر رشته ای در نتایج کلی مسابقه شرکت داده نشد.

مسابقات کشوری پلهای ماکارونی با همکاری گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران به مدت دو روز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.