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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

نمایش فیلم‌‌های برگزیده قزاقستان در گرگان

فیلم‌های برگزیده سینمای قزاقستان با توافق حوزه هنری و سفارت این کشور تا هفتم دی‌ماه در مجتمع فرهنگی سینمایی بهمن گرگان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد به دنبال دیدار محمد خاکپور رئیس حوزه هنری گلستان با بگژان ملداخمتف سرکنسول قزاقستان در گلستان به مناسبت روز ملی آن کشور برای اکران این فیلم‌ها توافق شده است.

در این دیدار سرکنسول قزاقستان با ابراز خوشحالی از تعامل فرهنگی هنری میان دو کشور از گسترش همکاری و تعامل هنری دو کشور ایران و قزاقستان خبر داد.

خاکپور هم در این دیدار گفت: حضور مستمر مردم قزاقستان در گلستان فرصتی مناسب برای ایجاد و بهره‌برداری بیشتر از تبادلات فرهنگی هنری با این کشور به ویژه با مسلمانان قزاقستان است.

برنامه نمایش فیلم‌های برگزیده قزاقستان از ابتدای این ماه در گرگان آغاز شده است.

کد مطلب 805810

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