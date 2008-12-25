سایه بی توجهی مسئولان فارس بر کانون پرورش فکری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عقب ماندگیهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس که اغلب آن نیز ناشی از کم توجهی و یا بی توجهی مسئولان استان در اختصاص مناسب اعتبارات و منابع مالی است را می توان در دو بخش فضاهای فیزیکی و برنامه های مختلف ملی وفراملی تقسیم کرد.

در بخش اول برخی بی توجهی های مسئولان استان باعث شده که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در حوزه برخورداری از فضاهای فیزیکی در سطح شهرستانهای استان با مشکل مواجه شود به گونه ای که فارس در بین 28 استان رتبه بیست و چهارم را داشته و حدود 66 شهر فارس و پنج شهرستان استان نیز فاقد مراکز پرورش فکری کودکان هستند.

هرچند که طی سالهای اخیر کوششهای برای ساخت و تجهیز کانون های پرورش فکری استان فارس شده اما میزان عقب ماندگیهای این بخش به حدی است که با حرکتهای کند کنونی نمی توان فارس را در این بخش به جایگاه واقعی خود رساند.

استان فارس در مقایسه با استان اصفهان چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاط مساحتی و مسافتی وضعیت به مراتب بهتری برای تاسیس کانونهای پرورش فکری دارد اما بی مهریهای مسئولان استان فارس باعث شده که در اصفهان بیش از دو برابر میزان کنونی فارس، کانون پرورش فکری وجود داشته باشد به این معنی که در فارس 36 مرکز وجود دارد ولی در استان اصفهان این میزان 70 مرکز است.

در چنین شرایطی مسئولان استان فارس به عنوان مسئولان استانی که ادعای پایتخت فرهنگی دارد باید به این نکته بیندیشد که بن مایه و اساس هر آموزش و پرورش و تربیت صحیح جامعه باید از مراحل خردسالی و کودکی انجام شود و کانونهای پرورش فکری نیز یکی از مراکز مهمی بوده که در این راستا می توانند در امر تعلیم و تربیت کودکان موثر واقع شوند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان استان فارس در این باره به خبرنگار مهر در شیراز گفت: درست است که طی چندین سال گذشته توجه بیشتری برای ساخت مراکز کانون در سطح شهرستانها شده اما میزان عقب ماندگیهای ما در این بخشها سرعت گرفتن کارهای عمرانی را ضروری تر جلوه می سازد.

مجتبی حق پرست بیان کرد: طی سالهای اخیر هر 18 سال در سطح استان فارس پنج کانون ساخته شده اما با برنامه ریزیهای صورت گرفته طی پنج سال اخیر کارهایی انجام شد که با آن 18 سال برابری می کند البته بازهم جوابگو نیست به گونه ای که سرانه فضای کانون برای هر 100 کودک و نوجوان فارس فقط هشت دهم مترمربع بوده در حالیکه در سطح کشور نرم آن سه متر است.

در چنین شرایطی این طور به نظر می رسد که باید قدرت چانه زنی مسئولان کانون پرورش فکری کودکان برای جذب اعتبارات با مسئولان استان بیشتر شود که در این خصوص مدیر کانون پرورش فکری فارس نیز گفت: طی این مدت بارها در این خصوص مراتب را به استانداری فارس و سایر مسئولان حوزه فرهنگ متذکر شده ایم اما گویا مسائل اولویت دار تری نیز در سطح استان فارس وجود دارد.

یکی از مشکلاتی که استان فارس از سالهای اخیر و تا به امروز با آن دست و پنجه نرم کرده مسئله دیدگاه های مسئولان کلان کشور نسبت به برخورداری فارس است که این نوع دیدگاه باعث شده که استان در بخشهای مختلفی همچنان عقب بماند و راه پیشرفتی نداشته باشد و در این راه تلاشهای مسئولان استان فارس نیز برای تغییر در این نوع دیدگاه به نتیجه مطلوبی نرسیده و همچنان این مشکلات بر عقب ماندگی و محرومیتهای استان دامن می زند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان استان فارس در این خصوص نیز به خبرنگار مهر گفت: تا سال 81 اعتبارات عمرانی ما از طریق ملی تامین می شد و از آنجایی که طی آن سالها همه مسئولان فکر می کردند که استان فارس برخوردار است امکانات و اعتبارات را به رغم تمامی کوششهای ما به استانهای محرومتر می دادند که نتیجه آن محرومیت و عقب افتادگی بیشتر فارس شد.

حق پرست اضافه کرد: اما از سالهای بعد نیز با کم توجهی های مسئولان استان نسبت حوزه کانون پرورش فکری مواجه شدیم و امروز هرچقدر که کار عمرانی انجام دهیم بازهم در این بخش کاری برای انجام است.

علاوه بر فضاهای فیزیکی که یک اصلی و مهم کارهای فرهنگی در سطح شهرستانهای استان به شمار می روند برنامه های ملی و فراملی نیز در حوزه کانون پرورش فکری کودکان آن طور که شایسته است دیده نشده و حتی برخی از برنامه ها نیز که با پیشنهاد مسئولان کشور در فارس اجرا شده بود امسال به دلیل همان کم توجهی های مسئولان استانی از فارس رفته اند.

یکی از این برنامه های فراملی جشنواره بین المللی قصه گویی بود که سال گذشته در این استان برگزار شد که حتی به خاطر برگزاری مناسب این برنامه از سوی کانون پرورش فکری کودکان فارس مسئولان کلان کشوری تصمیم گرفته بودند که دبیرخانه این جشنواره را به شیراز منتقل کنند اما برخی بی توجهی و کم توجهی ها باعث شد که دوره دوم این جشنواره به استان اصفهان منتقل شود.

چنین رفتارهایی از سوی مسئولان استان به طور حتم در جریان های مختلف فرهنگی استان نیز تاثیر منفی خواهد داشت و فارس را از عنوان پایتخت فرهنگی کشور که سالها برای کسب آن با وزارتخانه های مختلف در جدل انداخته، دور خواهد کرد.

شاید بتوان یکی از دلایل این مسائل را عدم اختصاص بودجه مناسب به کانون پرورش فکری فارس دانست اما باید گفت که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته تر دنیا، فرهنگ سازی و نهادینه کردن رفتارهای مناسب در جامعه از سنین کودکی مد نظر قرار گرفته و برای آن سرمایه گذاری مناسبی انجام می شود اما در سطح استان فارس نه تنها توجه ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم بلکه در قسمتهای مختلف نیز دچار محرومیت و عقب افتادگی شده ایم.

بی توجهی به مسائل فرهنگی خلاف توسعه پایدار است

در این خصوص نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار مهر در شیراز گفت: بی توجهی های مسئولان استان فارس نسبت به مقوله فرهنگ خلاف تحقق توسعه پایدار بوده و جامعه را از این بحث دور می کند.

احمد رضا دستغیب افزود: در حال حاضر همه نگاه های مسئولان استان فارس و شهر شیراز متوجه یک یا دو پروژه خاص شده و مقوله فرهنگ نیز همچنان در دست فراموشی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر خیابان زیبا، راه های پیشرفته، متروی مجهز و بزرگراه های مناسب داشته باشیم اما فرهنگ استفاده از آن در بین مردم و جامعه نهادینه نشود سرمایه گذاری برای ساخت آنان بی ارزش و بیهوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هنوز هم دیر نشده و مسئولان می توانند نسبت به بخش فرهنگ عقب ماندگیهای گذشته را جبران کنند، افزود: باید این ضرورت در بین مسئولان استان درک شود که اگر قرار باشد اعتبارات دربین دستگاه ها توزیع شود در وهله و گام اول باید بخش فرهنگ به عنوان مقدم ترین بخش مورد توجه قرار گیرد و سهم لازم را ببرد نه اینکه در مواجه با تقسیم اعتبارات، مسئولان نگاه بیگانه ای به فرهنگ و مجموعه های این چنینی اعمال کنند.

دستغیب افزود: بحث کودکان و نوجوانان بسیار جدی و ارزشمند است و همواره باید دانست که رفتارهای انسانها در همان دوره کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و اگر نخواهیم توجه ویژه ای به این بخش داشته باشیم تبعات بسیار زیادی منفی را متوجه جامعه در آینده میکنیم.

مسئولان فرهنگی نیازهای خود را اعلام نمی کنند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود همچنین متذکر شد: در عین حالی که با بی توجهی های مسولان نسبت به حوزه فرهنگ رو به رو هستیم یک مشکل اساسی دیگری نیز در بین متولیان حوزه فرهنگ وجود دارد و آن هم عدم اعلام نیازها از سوی آنان در حوزه فرهنگ است.

دستغیب در این رابطه اظهار داشت: این ضعف از مدیران فرهنگی گذشته تاکنون وجود داشته که کمبودها و نیازهای حوزه خود را اعلام نمی کنند تا به جایی که وضعیت به حد بحرانی و هشدار دهنده برسد که باید این روند تغییر کرده و با اعلام و انعکاس مشکلات نگذارند که وضعیت به حد بحرانی خود برسد.

وی تصریح کرد: در حوزه کانون پرورش فکری کودکان نیز شرایط به همین ترتیب است و باید مسئولان تمام نیازهای خود را اعلام کرده تا نمایندگان مجلس پیگیر موضوعات باشند و حق و حقوق بخش فرهنگ را از مسئولان استانی مطالبه کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همواره باید در نظر داشت که انعکاس مشکلات و نیازها نقطه ضعف به شمار نمی رود بلکه نقطه قوتی است که از بروز بیش از حد مشکلات و مسائل جلوگیری می کند.

متولیان موضوع جشنواره قصه گویی را به نمایندگان انعکاس دهند

دستغیب در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سئوال که "آیا نمایندگان مجلس می توانند برای بازگرداندن جشنواره قصه گویی از اصفهان به شیراز کاری انجام دهند" بیان کرد: نمایندگان تاکنون نامه ای و یا رو نوشتی در این خصوص مبنی بر اعلام نیاز مسئولان بخش دریافت نکرده اند اما اگر در این خصوص به ما مراتب اعلام شود نسبت به حمایت از چنین همایشها و برنامه هایی اقدامات لازم را انجام می دهیم.

به هر حال معضل بی توجهی مسئولان استان فارس به بخش فرهنگ به ویژه کودکان و نوجوانان باید در یک نقطه ای متوقف و به سوی توسعه و ارتقا تغییر جهت دهد و امسال جشنواره های قصه گویی در استان فارس کم نیستند که می توان با اختصاص اعتبارات و حمایتهای لازم نگذاشت که آنها نیز از استان فارس خارج شوند و یا در بحث ایجاد کانون های پرورش فکری در مناطق فاقد کانون استان فارس می توان به صورت مناسبی وارد عمل شد و استان را از محرومیتهای این بخش نجات داد.