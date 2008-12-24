منبع خبر خسارت 52 میلیون یورویی مترو معاون سازمان گسترش بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی دقیق این موضوع لازم است به تشریح کامل جزئیات این ماجرا مستند به آنچه در یک ماه گذشته در رسانه ها منتشر شده بپردازیم.

نخستین بار صفر خلیل ارجمندی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبری را در تاریخ یکم آذرماه به یکی از خبرگزاریها داد و اعلام کرد که برای تامین واگنهای خط 3 مترو تهران در ابتدا کارفرما باید مابه ‌التفاوت رقم اعلام شده در مناقصه را با سرمایه لازم برای تامین واگنهای موردنیاز پروژه پرداخت کند.

این مدیر ارشد دولتی حتی در توضیح دلایلی که سبب شده چنین مابه التفاوتی پرداخت شود گفت: به دلیل افزایش قیمتهای جهانی، سرمایه لازم برای تامین کل واگنهای پروژه به حدود 164 میلیون یورو رسیده است.

البته به گفته این مدیر ارشد در وزارت صنایع مبلغ خرید واگنهای مترو در ابتدا از سوی شرکت واگن ‌سازی تهران 112 میلیون یورو اعلام شده بود. با این حال خلیل ارجمندی تاکید کرد که چاره ای جز پرداخت ما به التفاوت 52 میلیون یورویی وجود ندارد.

وی توضیح داد: در هر صورت یکی از شرایط امضای قرارداد این است که کارفرما مابه‌التفاوت یادشده را بپردازد .

پیگیریهای خبرنگاران پارلمانی و انعکاس سخنان ارجمندی در مجلس سبب شد دکتر رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با استناد به ارقام و اطلاعاتی که مدیر ارشد وزارت صنایع اعلام کرده بود عنوان کند که باید مراجع ذیربط هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند.

عبداللهی به استناد سخنان خلیل ارجمندی اظهار داشت که اگر چنین آمار وارقامی صحت داشته باشد، خسارت فوق از بیت المال باید پرداخت شود.

البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که باید مسئولان ذیربط توضیحات بیشتری را در مورد اعداد و ارقامی که در رسانه ها منتشر شده است ارائه کنند.