ابداع تکنیک اسکن شبکیه چشم گوسفندان برای مقابله با سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به تازگی و در قالب طرحی کلی شبکیه چشم گوسفندان را اسکن کرده و جزئیات آنها را در پایگاه اطلاعاتی رایانه ای به ثبت می رسانند.

با استفاده از این تکنیک نوین اگر گوسفندی به طور غیرقانونی در اختیار فرد دیگری باشد به راحتی می توان با استفاده از جزئیات هویتی گوسفند، مالک قانونی حیوان را شناسایی کرد.

در کشوری همچون انگلیس گوسفند از ارزش بالایی درحدود 100 پوند برخوردار بوده و سارقین با تکیه بر تکنیکهای مختلف اقدام به دزدی آنها می کنند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، اکنون و با استفاده از این تکنیک در ایرلند شمالی مصونیت قابل توجهی برای گوسفندها فراهم شده است. در این منطقه و طی سه سال گذشته بالغ بر 1500 رأس گوسند به سرقت رفته است.

در این تکنیک که فناوری تصویربرداری شبکیه ای نام دارد تصویر دیجیتالی از پشت چشم گوسفندان تهیه می شود.

این تصویر شامل الگوهای شاخه ای درختی شکلی از رگهای خونی است که ساختار آن در هر گوسفند متفاوت از سایر گوسفندان است که این موضوع مشابه اثر انگشت در انسانها است.