۷ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۹

MIT به مهر خبر داد:

تأثیرگذاری بالقوه تغییرات جوی بر منابع آبی زمین

محققان دانشگاه MIT دریافته اند تغییرات جوی می تواند تأثیرات بالقوه ای بر منابع آبی زمین داشته باشد.

دانشگاه MIT در ایمیلی به خبرگزاری مهر خبر داد: تحقیقات گذشته نشان داده ایجاد تغییرات منطقه ای در رسوب گذاری مناطق مختلف زمین می تواند به ایجاد تأثیرات جدی بر منابع آبی این سیاره منجر شود.

اکنون تجزیه و تحلیلهای دقیق صورت گرفته در این دانشگاه نشان می دهد بروز تغییرات ناشی از تغییرات جوی در منابع آبی زمین می تواند در مقایسه با سطح رسوبات خاکی بیشتر نیز باشد.

این تجزیه و تحلیلها نشان داده است در مناطقی از جهان که به دلیل تغییرات جوی، سرانه سالانه بارشها تا 20 درصد افزایش داشته است، در همین حال منابع آبی زمین با افزایش سطح 40 درصدی همراه شده است.

با این حال این تغییر نسبیت در نقطه مقابل نیز وجود دارد به طوریکه در مناطقی که سرانه سالانه بارشها تا 20 درصد کاهش داشته است، حجم ذخایر منابع آبی زمین تا 70 درصد کاهش یافته است.

با این حال محققان این دانشگاه دریافته اند شکل گیری این تغییرات به فاکتورهای گوناگونی از جمله نوع خاک، میزان پوشش گیاهی و زمان بارشهای جوی بستگی دارد.

