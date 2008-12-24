150هزار سند مالکیت دولتی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مهدی احمدی عصر امروز در نشست کارگروه مستند سازی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تا رسیدن به میزان مطلوب که یک میلیون و 200هزار سند است، فاصله زیادی داریم که جهت تحقق آن به یک حرکت انقلابی، عزم ملی و تلاشی جدی نیازاست.

وی یادآور شد: دولت نهم در خصوص مستند سازی اموال غیر منقول دستگاهی گامهای اساسی را برداشته است.

احمدی تعداد اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد را یکهزار و 500 فقره ذکر کرد و بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد در خصوص سند مالکیت دولتی رتبه 25 کشور را دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستارسند دار کردن اموال دولتی با هدف رعایت حقوق مردم و دولت شد.

قوام نوذری افزود: در این استان از گذشته دور، نزدیک و اکنون، اتفاقاتی افتاده و ساخت و سازهایی انجام و یا آغاز شده که به دلیل غفلت ها، سند آنها صادر نشده و مشکلاتی را برای دولت، دستگاههای مربوطه و دستگاه قضایی بوجود آورده است.

استاندار تاکید کرد: برای جلوگیری از این معضل، پروژه ها و طرحهایی که از چندین سال گذشته و تا کنون آغاز شده و بحث مستندات آن نهایی نشده اند، دستگاه مربوطه باید تا قبل از خاتمه عملیات فیزیکی آنها نسبت به صدور سند آنها اقدام نمایند.

وی ادامه داد: پروژه و یا طرحهایی که در آینده آغاز می شوند، منوط به داشتن سند، برنامه مطالعاتی، طراحی و همچنین برآورد هزینه تکمیلی کلنگ زنی می شوند.

استاندار گفت: کمیسیون مربوطه در استان تشکیل خواهد شد و هر هفته یک نشست پیرامون سند دار شدن اموال دولت خواهد داشت.