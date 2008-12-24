  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

150هزار سند مالکیت دولتی در کشور وجود دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیسیون مستند سازی کشور گفت: 150 هزار سند مالکیت دولتی در کشور وجود دارد که این تعداد تا قبل از دولت نهم 35هزار سند بود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مهدی احمدی عصر امروز در نشست کارگروه مستند سازی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تا رسیدن به میزان مطلوب که یک میلیون و 200هزار سند است، فاصله زیادی داریم که جهت تحقق آن به یک حرکت انقلابی، عزم ملی و تلاشی جدی نیازاست.

وی یادآور شد: دولت نهم در خصوص مستند سازی اموال غیر منقول دستگاهی گامهای اساسی را برداشته است.

احمدی تعداد اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد را یکهزار و 500 فقره ذکر کرد و بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد در خصوص سند مالکیت دولتی رتبه 25 کشور را دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز خواستارسند دار کردن اموال دولتی با هدف رعایت حقوق مردم و دولت شد.

قوام نوذری افزود: در این استان از گذشته دور، نزدیک و اکنون، اتفاقاتی افتاده و ساخت و سازهایی انجام و یا آغاز شده که به دلیل غفلت ها، سند آنها صادر نشده و مشکلاتی را برای دولت، دستگاههای مربوطه و دستگاه قضایی بوجود آورده است.

استاندار تاکید کرد: برای جلوگیری از این معضل، پروژه ها و طرحهایی که از چندین سال گذشته و تا کنون آغاز شده و بحث مستندات آن نهایی نشده اند، دستگاه مربوطه باید تا قبل از خاتمه عملیات فیزیکی آنها نسبت به صدور سند آنها اقدام نمایند.

وی ادامه داد: پروژه و یا طرحهایی که در آینده آغاز می شوند، منوط به داشتن سند، برنامه مطالعاتی، طراحی و همچنین برآورد هزینه تکمیلی کلنگ زنی می شوند.

استاندار گفت: کمیسیون مربوطه در استان تشکیل خواهد شد و هر هفته یک نشست پیرامون سند دار شدن اموال دولت خواهد داشت.

کد مطلب 805874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها