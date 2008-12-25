فورست ویتکر، هیو لوری، کریس ایوانز، سدریک د اینترتینر دیگر بازیگران این فیلم هستند که با بودجه 20 میلیون دلاری ساخته و فروش جهانی آن 64 میلون دلار شد. فیلمنامه "فرمانروایان خیابان" را جیمز الروی نویسنده معروف رمانهای جنایی با همکاری کرت ویمر و جیمی موس نوشته است. آیر کارگردان این فیلم فیلمنامهنویس فیلمهای "زیردریایی 571"، "سریع و خشمگین" و "روز آموزش" است.
نمایی از فیلم سینمایی "عواقب دوست داشتن"
فیلم تلویزیونی "لرزش زندگی" جمعه ششم دی ماه ساعت 15:40 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی علیرضا بذرافشان و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان ساخته شده و لاله اسکندری و محمدرضا فروتن نقشهای اصلی را بازی میکنند.
در خلاصه داستان فیلم "لرزش زندگی" آمده است: سیروس بعد از پنج سال از کما خارج شده است، به همین دلیل کارکنان بیمارستان و مادر پیرش به شدت از موضوع خوشحال هستند. پزشک بعد از انجام معاینات اعلام میکند وضعیت سیروس نرمال است ...
فیلم تلویزیونی "مسابقه زمان" پنجشنبه پنجم دیماه ساعت 23:50 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم تولید سال 2000 آمریکا و مدت زمان آن 90 دقیقه است. این فیلم جنایی را جف مورفی کارگردانی کرده و اریک رابرتز، کری الوس، سارا وینتر و کریس ساراندون بازی میکنند.
در خلاصه داستان فیلم "مسابقه زمان" آمده است: جیمز گابریل یک کارگر خبره ساختمان و متخصص کار در آسمان خراشها است. او از لحاظ مالی مشکل دارد و این در حالی است که پسر کوچکش بخاطر یک بیماری ناشناخته در بیمارستان بستری است و پزشکان امیدی به بهبودی او ندارند و ...
فیلم سینمایی "مریم و میتیل" جمعه ششم دیماه ساعت 14:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم به تهیهکنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی فتحعلی اویسی سال 1371 ساخته شد و افسانه بایگان، حمید جبلی، حمیده خیرآبادی، نیاز طارمی و پرویز شفیعزاده به ایفای نقش پرداختند.
در خلاصه داستان فیلم "مریم و میتیل" آمده است: مریم دختر شش سالهای است که خانواده خود را در جنگ از دست داده و در یک پرورشگاه زندگی میکند. در این میان خانوادهای، مریم را به فرزندی قبول کرده و با خود به شمال میبرند، اما مریم شروع به دادن نامه به فرشته میکند و ...
فیلم سینمایی"تصمیم کبری" جمعه ششم دیماه ساعت 17:30 از شبک دو پخش میشود. این فیلم به تهیهکنندگی و کارگردانی سیروس حسنپور و نقشآفرینی حوریه میرمحمدی، فاطمه بابایی، زینب سهرابی، غلامرضا خورشیدی و محدثه حیدری تهیه شده است.
در خلاصه داستان فیلم "تصمیم کبری" آمده است: یک دختر ده ساله عشایری به نام کبری با قرار گرفتن در شرایط خاص، تصمیمی میگیرد که تحسین همگی را برمیانگیزد و ...
فیلم سینمایی "جنگجویان بزرگ" پنجشنبه پنجم دیماه ساعت 20 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم اکشن را دیوید چانگ سال 1987 کارگردانی کرد. میشل یوه، ریچارد نگ، یی تانگ ـ شینگ و لو لوول در این فیلم 91 دقیقهای تولید هنگکنگ بازی میکنند.
در خلاصه داستان فیلم "جنگجویان بزرگ" آمده است: زنی جوان به همراه یک جاسوس چینی، یک کلاهبردار حرفهای، فرماندار شهر و ... با نیروهای ژاپنی که در حال ساخت یک نیروگاه تولید گاز سمی هستند، مبارزه میکنند و ...
فیلم سینمایی "نقشه پرواز" جمعه ششم دیماه ساعت 22:30 از شبکه سه پخش میشود. این فیلم آمریکایی سال 2005 به کارگردانی روبرت شونتکه بر مبنای فیلمنامه پیتر دولینگ و بیلی ری ساخته شد. جودی فاستر، پیتر سارسگارد، شان بین، مایکل آیربی و آصف کوئن در این فیلم 98 دقیقهای نقشآفرینی کردند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کایل پرات (فاستر) که مهندس هواپیماست همسرش را در یک سانحه هوایی از دست میدهد. او همراه جولیا دختر هفت ساله خود برای بردن تابوت شوهرش به آمریکا سوار هواپیما میشود. هر دوی آنها به خواب میروند و وقتی کایل بیدار میشود میبیند خبری از دخترش نیست. او از مسئولان پرواز کمک میخواهد، اما متوجه میشود اسم دخترش در فهرست نام مسافران نیست و ... فروش جهانی فیلم "نقشه پرواز" 90 میلیون دلار شد.
فیلم سینمایی "عواقب دوست داشتن" جمعه ششم دیماه ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش میشود. این تریلر روانشناختی را پائولو سورنتینو فیلمساز 38 ساله ایتالیایی کارگردانی کرده است. این فیلم تولید سال 2004 و داستان یک تاجر تنها و مرموز ایتالیایی با بازی تونی سرویلو است که در هتلی در سوئیس زندگی میکند.
جودی فاستر در نمایی از فیلم "نقشه پرواز"
الیویا مانیانی، آدریانو جانینی و جانا پائولا اسکافیدی دیگر بازیگران این فیلم 100 دقیقهای هستند که در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در آمد و برنده چهار جایزه دیوید دی دوناتلو ایتالیا شامل بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد شد. "عواقب دوست داشتن" اولین فیلم سورنتینو بود که مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
این فیلمساز جوان امسال با فیلم طنزآمیز "ستاره" درباره جولیو آندروتی سیاستمدار معروف ایتالیایی جایزه هیئت داوران جشنواره کن را دریافت کرد. "دوست خانوادگی" دیگر فیلم مطرح اوست.
فیلم سینمایی "چه کسی پاملا رز را کشت" جمعه ششم دیماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم کمدی به کارگردانی اریک لارتیگو تولید سال 2003 فرانسه است. کاد مراد، الیویر بارو و ژرار دارمون و ژان ـ پل روو در این فیلم 95 دقیقهای بازی میکنند.
فیلم "چه کسی پاملا رز را کشت" در جشنوارههای کن و قاهره حضور داشته است و داستان درباره داگلاس ریپر استاد دانشگاه علوم جنایی است که به خاطر علاقه به کارهای علمی به بخش عملیات اداره پلیس میرود. ریشار بولیت از ماموران پلیس این بخش در یک ماموریت همکارش را با گلوله مضروب میکند و ...
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