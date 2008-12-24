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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

برنامه روز اول همایش تصویر عاشورا اعلام شد

برنامه روز اول همایش تصویر عاشورا اعلام شد

در نخستین روز دومین همایش تصویر عاشورا 12 فیلم مستند داستانی و پویانمایی با موضوع نهضت و سوگواره عاشورا در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش تصویر عاشورا از ساعت 14 شنبه هفتم دی در سینما حقیقت آغاز می‌شود و ساعت 14 فیلم‌های "یک‌ شب سرد زمستانی" جمشید مجددی، "رهروان راه" مجید انتظام‌زاده، "آق آت" غریب منوچهری، "معجون مقدس" رحمان حقیقی و "عطش" حمیده جوادی روی پرده می‌روند.

نوبت دوم این همایش از ساعت 16 آغاز می‌شود و به نشست تخصصی با موضوع فیلم‌های عاشورایی و سینما اختصاص یافته که با حضور حسن فتحی و حسین معززی‌نیا برپا می‌شود.

در نوبت سوم "یکروز پس از دهمین‌ روز" نرگس آبیار، "به روایت شمر" ابوالفضل توکلی و سعیده ملامهدی، "نذری" داور علایی، "بغض و بوم" قربانعلی طاهرفر، "گوز یاشی" سعید علایی، "ذوالجناح" رامین رهبر و علیرضا عین‌القضاتی و "یک حس غریب" محمدحسین عابدی به نمایش درخواهد آمد.

تماشای این فیلم‌ها و حضور در نشست‌های تخصصی برای عموم آزاد است و علاقمندان برای شرکت در دومین همایش تصویر عاشورا از ساعت 14 شنبه آینده به سالن سینما حقیقت مراجعه کنند.

کد مطلب 805880

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