دیدار هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه با مدیر عامل خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد در این گفتگو هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه مسائل ضروری انجمن از جمله تکمیل و گسترش وبسایت انجمن، امکان برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی، حمایت از نشریه تخصصی فیلم کوتاه و نحوه حمایت‌های صنفی خانه سینما از این انجمن را مورد اشاره قرار دادند.

در ادامه جلسه مدیر عامل خانه سینما ضمن مهم برشمردن انجمن فیلم کوتاه و موفق ارزیابی کردن فعالیت‌های این صنف به عنوان یکی از اصناف مهم و نمونه خانه سینما، از هیئت مدیره انجمن خواست برای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده خانه سینما در حوزه فیلم کوتاه راهکار و پیشنهاد خود را ارائه دهند.