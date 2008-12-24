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۴ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

دیدار هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه با مدیر عامل خانه سینما

هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران در دیدار با محمدمهدی عسگرپور به بحث و گفتگو درباره مسائل انجمن فیلم کوتاه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد در این گفتگو هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه مسائل ضروری انجمن از جمله تکمیل و گسترش وبسایت انجمن، امکان برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی، حمایت از نشریه تخصصی فیلم کوتاه و نحوه حمایت‌های صنفی خانه سینما از این انجمن را مورد اشاره قرار دادند.

در ادامه جلسه مدیر عامل خانه سینما ضمن مهم برشمردن انجمن فیلم کوتاه و موفق ارزیابی کردن فعالیت‌های این صنف به عنوان یکی از اصناف مهم و نمونه خانه سینما، از هیئت مدیره انجمن خواست برای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده خانه سینما در حوزه فیلم کوتاه راهکار و پیشنهاد خود را ارائه دهند.

کد مطلب 805895

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