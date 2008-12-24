  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۴۷

هاشمی به مهر خبر داد :

آتش سوزی جزئی کارگاه مترو میدان انقلاب مهار شد

آتش سوزی جزئی کارگاه مترو میدان انقلاب مهار شد

مدیر عامل مترو تهران گفت : آتش سوزی جزئی کارگاه مترو میدان انقلاب تهران که در ساعت 5 و بیست دقیقه امروز عصر رخ داد بعد از 15 دقیقه توسط نیروهای آتش نشانی مهار شد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر افزود : این آتش سوزی مربوط به وسائل و تجهیزات مترو تهران نبود و ناشی از آتش گرفتن یک بخاری گازوئیلی متعلق به پیمانکار  طرح بود.

وی  با اشاره به کم اهمیت بودن این مسئله گفت : در همه ایستگاهها و خطوط مترو تهران چه قسمت هایی که در حال استفاده است و چه در محلهایی که در حال ساخت است تجهیزات ایمنی کامل و استاندارد وجود دارد و  در رابطه با حوادث اینچنینی نگرانی وجود ندارد.   

مدیر عامل متروی تهران ضمن اعلام اینکه در این آتش سوزی به هیچ کس آسیبی وارد نشد گفت : چون این اتفاق در میدان پرتردد انقلاب رخ داد و به رغم جزئی بودن دود زیادی تولید کرد موجب جلب توجه شد .

به گزارش مهر آتش‌نشانان ایستگاه 40 آتش‌نشانی تهران بلافاصله بعد از اولین تماس در این باره ، با حضور در محل حادثه ظرف چند دقیقه این حریق  را اطفا کردند.

کد مطلب 805939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها