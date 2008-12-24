آتش سوزی جزئی کارگاه مترو میدان انقلاب مهار شد

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر افزود : این آتش سوزی مربوط به وسائل و تجهیزات مترو تهران نبود و ناشی از آتش گرفتن یک بخاری گازوئیلی متعلق به پیمانکار طرح بود.

وی با اشاره به کم اهمیت بودن این مسئله گفت : در همه ایستگاهها و خطوط مترو تهران چه قسمت هایی که در حال استفاده است و چه در محلهایی که در حال ساخت است تجهیزات ایمنی کامل و استاندارد وجود دارد و در رابطه با حوادث اینچنینی نگرانی وجود ندارد.

مدیر عامل متروی تهران ضمن اعلام اینکه در این آتش سوزی به هیچ کس آسیبی وارد نشد گفت : چون این اتفاق در میدان پرتردد انقلاب رخ داد و به رغم جزئی بودن دود زیادی تولید کرد موجب جلب توجه شد .

به گزارش مهر آتش‌نشانان ایستگاه 40 آتش‌نشانی تهران بلافاصله بعد از اولین تماس در این باره ، با حضور در محل حادثه ظرف چند دقیقه این حریق را اطفا کردند.