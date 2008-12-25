به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب در همایش مسئولان هیئات مذهبی استان قم با اشاره به رسالت مسئولان هیئات مذهبی گفت: در عزاداریها باید به سنتها و اصالتها توجه ویژه کرد و آداب عزاداری را رعایت کرد.
وی افزود: ما هرچه به عمق حادثه عاشورا توجه بیشتر کنیم به عزاداری اصیل نزدیکتر شدهایم.
لاریجانی قیام امام حسین (ع) را برای امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: کسانی که به دنبال اصلاحطلبی هستند باید بدانند که اصلاحطلبی واقعی پیروی از حماسه حسینی است.
وی گفت: عزت امروز حزب الله و سید حسن نصرالله ناشی از حرکت در مسیر حماسه حسینی است و پیروزی ملت ایران نیز الگو گرفته از نهضت عاشورا است و حماسه عاشورای حسینی جوهره انقلاب اسلامی ما است و حرکت اسلامی در جهان امروز منبعث از حماسه حسینی است.
قم – خبرگزاری مهر: رئیس مجلس در جمع هیئات مذهبی قم اصلاحطلبی واقعی را پیروی از حماسه حسینی دانست.
