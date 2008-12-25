پویایی شیعه مستلزم شناخت فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی صبح پنجشنبه در کمیته برنامه ریزی این نمایشگاه ها در گرگان افزود: زنده نگه داشتن نام و یاد عاشورائیان زمینه ای برای پویایی فرهنگ دینی و مذهبی است.

وی اظهار داشت: از اینرو برگزاری و رونق علمی، عقلی و احساسی درست این واقعه می تواند شناخت دقیق نسل جوان را به این واقعه بیشتر کند.

وی از برپایی نمایشگاه کتاب در ایام محرم با 50 درصد تخفیف و توزیع اقلام فرهنگی بین کانون های مساجد استان خبر داد.

به گفته بیکی، در این ایام در هفت کانون قدس گرگان، معراج آزادشهر، اباعبدالله الحسین (ع) و فاطمه الزهرا(س) گرگان، موعود گنبد، گلشن گرگان و انصار المهدی مینودشت نمایشگاه کتاب با موضوع محرم و مسائل دینی و مذهبی برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه فرهنگی و هنری کانونهای مساجد گلستان بیان داشت: آشنایی مردم با فرهنگ کتاب و کتابخوانی، اطلاع دقیق آنها از واقعه عاشورا و تاریخ و فرهنگ کلمات صبح از اهداف برگزاری این همایش است.

وی یادآور شد: همچنین در راستای اشاعه فرهنگ حماسه حسینی و در آستانه فرارسیدن ماه محرم و هر چه با شکوهتر کردن مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه خونین عاشورا، 85 عدد استند و پایه استند بین کانون های فرهنگی هنری مساجد استان توزیع شد.

استان گلستان دو هزار و 300 مسجد و 125 کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد.