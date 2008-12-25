پیروزی در مقابل دشمنان در سایه کار تشکیلاتی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدنبی حبیبی شب گذشته در دیدار اعضای هیئت موتلفه با آیت الله مکارم شیرازی، گفت: باید به کارهای سیاسی و سیاستمداری در جامعه توجه کرد و در عین حال از سیاسی بازی فاصله گرفت.



وی تصریح کرد: اگر کار تشکیلاتی و گروهی در سیاست انجام نشود، نمی‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.



حبیبی در ادامه با بیان اینکه ما خود را سربازان مراجع عظام تقلید می‌دانیم، گفت: آغاز فعالیت حزب ما از زیر بیرق مراجع بود و امروز نیز بر آن استوار است و بر آن تاکید داریم.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: باید به نظرات و دستورات مراجع توجه و طبق دستورات آنها گام برداشت تا بتوانیم از اسلام دفاع کنیم.



وی ضمن تاکید بر کارهای تشکیلاتی گفت: در برابر کسانی که برای تخریب اسلام به صورت سازماندهی شده فعالیت می‌کنند، باید از کارهای متفرقه پرهیز کرده و با انجام کار تشکیلاتی با آنان مقابله کرد.