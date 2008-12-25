وضعیت مراکز بازپروی درمان معتادان گنبد نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، سرهنگ حبیب کربلایی نژاد صبح امروز در ستاد مبارزه با مواد مخدر این شهرستان افزود: این مراکز برای بازپروری معتادان نامناسب بوده و به امکانات کافی نیاز دارند.

وی اظهار داشت: تجهیز این مراکز درمانی و بازپروی ضروری است زیرا هزینه های این مراکز را خانواده می پردازند.

به گفته سرهنگ کربلایی نژاد، در سال جاری 112 قاچاقچی دستگیر و 51 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرماندار گنبد کاووس نیز با ابراز نگرانی از رواج مواد مخدر صنعتی بر لزوم فعالیت تشکلی غیردولتی برای ارائه مشاوره در این زمینه تاکید کرد.

غلامعلی سوسرایی افزود: گسترش مواد مخدر صنعتی نگران کننده بوده و پیامدهای زیانباری بر روی جامعه دارد.

وی اظهار داشت: برای کاهش اینگونه آسیبها باید مراکز مربوطه نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه ها نسبت به پیامدهای مواد مخدر اطلاع رسانی کنند.

شهرستان گنبد کاووس 295 هزار نفر جمعیت دارد.