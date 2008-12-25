اجرای دقیق سند چشم انداز باید 50 درصد اتکا به نفت را قطع می کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، دیشب در جمع تعدادی از دانشجویان چکاد آزاد اندیشان اسلامی در تالار آینه حرم مطهر رضوی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اصل 44 قانون اساسی و همچنین توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام باید سالانه حدود 10 درصد از اتکای کشور به نفت منقطع شود.

وی عدم توجه به این فرمایشات را باعث بروز مشکلات اقتصادی کنونی کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار سال از ابلاغ این قانون گذشته اما تاکنون به طور مناسب از آن بهره نگرفته ایم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: در صورت برون سپاری بسیاری از فعالیتهای کشور به بخش خصوصی هم اکنون شاهد یک انقلاب اقتصادی در کشور می بودیم.

وی عدم تدوین آیین نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی را از دیگر بی توجهی ها به این امر مهم عنوان کرد و متذکر شد: باوجود بحران جهانی اقتصاد و دامن گیری بسیاری از کشورهای دنیا و نیز ایران، از نظر ابزار مدیریتی برای اجرای این طرح هیچ گونه مشکلی نداریم.

هاشمی رفسنجانی وجود حس همدلی را برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد بسیار مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: در صورت مدیریتی صحیح و جامع در بخش اقتصاد عبور از این بحران چندان کار مشکلی نخواهد بود.

نوسان قیمت نفت اقتصاد ما را دچار مشکل می کند.

وی تصریح کرد: بدلیل تامین عمده هزینه های زندگی مردم ایران از طریق نفت این طرز تفکر که با نوسان بازار جهانی نفت و اقتصاد کشور ما لطمه ای وارد نخواهد برد، بسیار اشتباه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان مقوله بورس را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: عدم خرید سهام بورسها و افت قیمت شاخص های بورسی این مجموعه ها را در بسیاری از کشورهای دنیا به تعطیلی کشانده است که نباید با اقدامات نامناسب اقتصادی این مشکل در کشور ما نیز به وقوع بپیوندد.