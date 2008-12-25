خلیج فارس و دریای عمان طی دو روز آینده به شدت مواج خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بر این اساس از مردم مناطق روستایی هرمزگان خواسته شده تا با توجه به کاهش دید در راههای روستایی از ترددهای بی مورد خودداری کنند.
از صاحبان شناورهای سبک در سواحل هرمزگان و جزایر این استان نیز خواسته شده است تا با هدایت شناورهای خود به سوی آرامشگاه ها ظرف 48 ساعت آینده از ترددهای دریایی خودداری کنند.
ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان نیز از اسکله های مسافری شهرهای ساحلی و جزایر خواسته است تا از جهت حمل مسافرین در مسیرهای دریایی از شناورهای سنگین استفاده کنند.
