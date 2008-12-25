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۵ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

رشد طلاق در روستاها نگران کننده است

رشد طلاق در روستاها نگران کننده است

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان رشد طلاق در روستاهای کشور را نگران کننده دانست و خواستار بررسی علل و عوامل این امر شد.

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر به نتیجه بررسی آمار طلاق و ازدواج طی امسال و سال گذشته اشاره کرد و افزود: بررسی آمار طلاق و ازدواج در سال 76 و 6 ماهه امسال نشان می دهد که رشد طلاق در کشور کاهش و رشد ازدواج افزایش داشته است اما رشد طلاق در روستاها نگران کننده است.

بر اساس اعلام سازمان ملی جوانان، نرخ رشد طلاق روستایی در 6 ماهه اول سال گذشته 45/6 درصد بوده و بیشترین طلاق در زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان در گروه سنی 25 تا 29 بوده است.

به گفته معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، رشد طلاق ارتباطی به افزایش تعداد طلاق ها ندارد و به عبارتی میزان رشد طلاق با توجه به سال قبل محاسبه می شود.

اسحاقی رشد طلاق در روستاها را نگران کننده می داند و معتقد است برنامه ریزان باید به دنبال فکر اساسی در خصوص ریشه یابی این امر باشند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه همه ساله شاهد رشد طلاق در کشور هستیم گفت: رشد طلاق در روستاها بیش از رشد طلاق در شهرهاست این در حالی است که تعداد طلاقها در شهرها بیشتر از تعداد طلاقها در روستاها است.

کد مطلب 806052

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