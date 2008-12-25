cfr بررسی کرد: اروپای خسته از بوش "مردد و نگران" آمدن اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام دروزدیاک" رئیس شورای مستقل آمریکا درباره آلمان در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت: وقتی که " باراک اوباما" به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، اروپاییها خوشحال و هیجان زده شدند، اما هم اکنون نوعی بیم و تشویش در بین رهبران اروپا وجود دارد مبنی بر اینکه از آنها چه میزان مسئولیتی درخواست خواهد شد.

وی به عنوان نمونه به احتمال درخواست اوباما از آنها برای پذیرفتن زندانیان گوانتانامو، افزایش نیروهای نظامی آنها در افغانستان و توافق اروپا با آمریکا بر سر بسته اقتصادی جهانی اشاره کرد.

دروزدیاک افزود: من چند هفته اخیر را در آلمان بودم و دریافتم که نوعی عصبانیت در آنجا درباره اینکه چه میزان درخواست بیشتری از آنها برای انجام در افغانستان خواهد شد، وجود دارد.

وی درباره انتظار اروپاییها از دولت اوباما در برابر روسیه هم اینگونه اظهار نظر کرد: آنها کنجکاوند که بدانند تفاوتهای اوباما از دولت بوش در موضوعات سیاسی چه خواهد بود. مشاجراتی به ویژه بین آلمان و آمریکا درباره سرعت گسترش ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) به ویژه با عضویت گرجستان و اوکراین وجود داشت. آلمانیها با حمایت انگلیس و فرانسه بر این باورند که این مسئله مسکو را تحریک خواهد کرد.

دروزدیاک تصریح کرد: مسئله مهم دیگر سامانه دفاع موشکی آمریکاست که [ بنا بر ادعای واشنگتن] برای مقابله با ایران و استقرار در لهستان و جمهوری چک طراحی شده و کشورهای اروپایی بسیار نگران این سامانه هستند؛ چرا که آنها فکر نمی کنند که این فناوری در آنجا باشد و همچنین مطمئن نیستند که تهدیدی از سوی ایران واقعا وجود داشته باشد.

