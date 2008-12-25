انجمنهای فعال معلولان از نمایندگان مجلس تشکر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه انجمنهای عضو کمیته پیگیری اجرا و بهینه سازی قانون جامع حمایت از معلولان اینچنین آمده است: بی گمان در تاریخ پرفراز و نشیب ملت سرافرازمان روزهایی است که تجلی به ثمر نشستن آرمانهای ملی، دینی و تاریخی ملت قهرمان ایران عزیز است. روزهایی همچون 22 بهمن 1357 سالروز پیروی با شکوه انقلاب اسلامی ایران، 12 فروردین 1358 سالروز تأسیس رسمی جمهوری اسلامی ایران با مهر تأیید ملت تاریخ ساز ایران و سوم خرداد 1361 سالروز بازگشت خرمشهر مقاوم به دامن ایران اسلامی.

در تقویم شکل گیری هویت گروههای مختلف اجتماعی نیز روزهای است که یادآور حصول موفقیت های عظیم تاریخی و سرنوشت ساز است. چهارشنبه 13 آذر 1387 روز تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت یکی و بلکه مهمترین روز در تاریخ فعالیتهای جامعه افراد دارای معلولیت ایران و سازمانهای مردم نهاد است، سرآغاز فصلی نوین در ایجاد فرصتهای برابر و متناسب با شأن انسانی و شهروندی میلیونها انسان دارای معلولیت در گستره ایران عزیز می باشد.

در این نامه ضمن تاکید بر فعالیتهای پیگیر و مستمر افراد معلول و سازمانهای مردم نهاد در تحقق این امر آمده است: قطعاً این پیروزی به جز همراهی دلسوزانه و احساس مسئولیت قابل تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی میسر نمی شد. لذا به نیابت از جامعه معلولان کشور و سازمانهای فعال آنها قدردانی خود را از همگامی اعضاء خانه ملت با آرمان خواهی جامعه معلولان ایران و حسن انجام وظیفه نمایندگان محترم ملت نسبت به یکی از پرمشکل ترین اقلیتهای اجتماعی ابراز می کنیم و به ویژه از زحمات و پیگیریهای فراکسیون اجتماعی و تلاشهای دلسوزانه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سپاسگزاریم و از ریاست محترم مجلس نیز به خاطر هدایت مدبرانه نشست مربوطه مجلس منتج به اخذ آراء قاطع اعضاء خانه ملت به نفع الحاق، تشکر ویژه به عمل می آوریم. قطعا هر بهروزی و سعادتمندی که در پرتو تحقق مفاد این کنوانسیون در زندگی میلیونها معلول ایرانی رخ دهد سهمی در سعادتمندی شما نمایندگان دلسوز ملت خواهد داشت.

در پایان ضمن قدرشناسی مجدد از نقش سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی ایران در تحقق این پیروزی آینده ساز برای معلولان کشور انتظار داریم اعضاء محترم خانه ملت با تصویب قوانین پایین دست و اجرایی برای تبدیل حقوق مورد تایید افراد معلول مندرج در کنوانسیون به دستاوردهای ملموس برای افراد معلول و تحقق عملی فرصتهای برابر این گروه اقدام شایسته خود را در تصویب کنوانسیون تکمیل کرده و موجب شوید طعم شیرین الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون در کام افراد معلول کشور حس شود.

کمیته پیگیری، اجرا و بهینه سازی قانون جامع حمایت از معلولان در سازمان بهزیستی کشور مستقر است.