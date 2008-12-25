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۵ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

به مناسبت روز ملی ایمنی؛

مانور بزرگ صفر لحظه ای در ایلام برگزار شد

مانور بزرگ صفر لحظه ای در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز ملی ایمنی مانور بزرگ صفر لحظه ای صبح امروز در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون امداد و نجات هلال احمر استان ایلام در این ارتباط گفت: در این مانور 150 نفر از امدادگران استان ایلام با تجهیزات کامل جهت آواربرداری شرکت کرده اند.

تیمور محمدی عنوان کرد: در این مانور بدون اطلاع قبلی وقوع زلزله فرضی به نیروهای امداد اعلام شد.

این مسئول مهمترین هدف از اجرای این مانور را توان نیروهای امداد و بالا بردن توان عملیاتی امدادگران عنوان کرد.

محمدی یادآور شد: امروزه یکی از مهمترین مسائل هر جامعه به امداد و نجات است که روز به روز بر اهمیت آن بیشتر افزوده می شود.

کد مطلب 806081

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