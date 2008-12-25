احتمال قطع صدور گاز به اوکراین از اول ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، دیمیتری مدودف چهارشنبه شب در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود در سال 2008 میلادی گفت: جنگ گرجستان و تصمیم گیری برای آغاز این جنگ یکی از سخت ترین روزهای زندگی من بود.

وی ضمن تاکید بر بی گناهی روسیه در این جنگ خاطرنشان کرد: ما همچنان بر استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی تاکید داریم.

رئیس جمهوری روسیه ازسوی دیگر به روابط کشورش با آمریکا اشاره کرد و افزود: من با اظهارات باراک اوباما که یکی اولویت های سیاست خارجی خود را تقویت روابط با روسیه اعلام کرده، کاملا موافق هستم.

وی افزود: روابط میان مسکو و واشنگتن می تواند روز به روز محکمتر شود.

مدودف در عین حال به کشمکش گازی روسیه با اوکراین و بدهی 2 میلیارد دلاری این کشور به گازپروم اشاره کرد و گفت: اوکراین باید بدهی های خود را تسویه کند که در غیر این صورت از اول ژانویه انتقال گاز قطع خواهد شد.

رئیس جمهوری روسیه همچنین بر تقویت ساختار ارتش این کشور تاکید کرد و گفت: روسیه برای دفاع از خود از هر گونه امکانات حتی نظامی استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به روابط دوستانه و همکاری نزدیک خود با ولادیمیر پوتین گفت: تاکنون همکاری من و پوتین کاملا درست و کارآمد بوده است.

مدودف همچنین از بحران مالی کنونی در جهان به عنوان یکی از چالش های اساسی سال 2009 میلادی یاد کرد و افزود: روسیه برای رویارویی با این بحران پیشنهادهایی را در نظر دارد.