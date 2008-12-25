شهرداری از ابزار کافی برای حل معضلات پایتخت برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ناری ابیانه امروز در نمایشگاه توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد شهر تهران در بوستان گفتگو افزود: این نمایشگاه آوردگاهی است که آیندگان از آن سخنهای بسیاری خواهند گفت چرا که مشارکت مردم را در مدیریت شهری آغاز کرده و شهرداری را در اداره شهر یاری می رساند.

وی با اشاره به سیاستهای مدیران اجرایی سابق اعلام کرد: مطالعات نشان می دهد مدیران اجرایی در گذشته به مشارکت سازمانهای مردم نهاد باور و اعتقاد نداشتند و این موضوع یکی از علل عدم موفقیت آنها بوده است ولی ما امروز سعی داریم این باور که مردم می توانند در مدیریت شهری سهم بزرگی داشته باشند به صورت قطعی و کارآمد شکل بگیرد.

ناری ابیانه افزود: این نهادها نیز باید نیاز محور عمل کنند و به تئوری کارکرد پروسه محور به صورت فراگیر توجه بیشتری کنند و در موضوع ترافیک این مسئله می تواند بسیار کارساز باشد.

وی تصریح کرد: کارگروههای مشترکی در شهرداری شکل خواهد گرفت که به صورت ضابطه مند و قانومند از آنها استفاده خواهد شد.

ناری ابیانه ادامه داد: با وجود 10 هزار کارگروه مردم نهاد که در حال حاضرمشغول به فعالیت هستند برای اداره امور شهر به چیزی جز مشارکت نمی اندیشیم تا تقابلها را به تعامل تبدیل کنیم.