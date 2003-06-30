تا اثبات وجود سلاح كشتار جمعي در عراق، اشغال اين كشور را به رسميت نخواهيم شناخت

يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه فرانسه در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ،با اذعان به اين مطلب كه پاريس هنوز بر مواضع خود راجع به جنگ عراق باقي است، گفت: "چنانچه آمريكا نتواند وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق را به اثبات برساند، فرانسه تدابير جديدي را در برابر اين كشور اتخاذ خواهد كرد."

وي در خصوص رابطه فرانسه و آمريكا افزود:" فرانسه و آمريكا پيشينه عميقي در رابطه دوجانبه دارند و فرانسه هرگز با موضع گيري هاي آمريكا راجع به خلع سلاح جهاني مخالف نبوده است.اما پاريس درمورد تجربه عراق هيچگاه ازموضع گيري هاي خود نسبت به واشنگتن عدول نكرده است. ما معتقديم كه بازرسي سازمان ملل بايد صورت گيرد تا به نتيجه روشني در عراق دست يابيم. اگر در حال حاضر مواضع فرانسه آرام تر به نظر مي رسد به اين دليل است كه ما در انتظار شنيدن نتيجه روند بازرسي سازمان ملل هستيم و تا پيش از مشخص شدن نتيجه بازرسي سازمان ملل ، فرانسه نمي تواند موضع مشخصي راجع به عراق پس از جنگ داشته باشد. پيدا شدن يا نشدن سلاح هاي كشتار جمعي در عراق نقطه حائز اهميتي در تصميم گيري هاي فرانسه در برابر دولت واشنگتن است."

اين منبع مسوول در وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به اين سوال كه آيا تهديدات آمريكا سبب عقب نشيني فرانسه شده است يا نه؟، اجلاس اويان را در نزديكي دوباره ديدگاههاي فرانسه و آمريكا موثر خواند و اظهار داشت:" بوش رييس جمهور آمريكا در اين اجلاس راجع به مواضع كشورش با شيراك (همتاي فرانسوي اش) مذاكره كرد و موفق شد فرانسه را متقاعد نمايد كه تا پيدا شدن تسليحات كشتار جمعي عراق از اظهار نظر خودداري كند و همچنين شيراك را راجع به موضوع خلع سلاح نيز با سياسيتهاي آمريكا همسو كرد."

اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، اضافه كرد: چنانچه آمريكا نتواند ادعاهايش راجع به سلاح هاي عراق را به اثبات برساند، فرانسه به هيچ وجه جنگ اشغالگرانه اين كشور عليه عراق را به رسميت نخواهد شناخت.

وي كه در گفت و گويي تلفني ازمحل وزارت خارجه فرانسه در پاريس سخن مي گفت، راجع به پيوستن ايران به پروتكل الحاقي تصريح كرد: ما مواضع خود را بارها اعلام كرده ايم و تا زماني كه ايران بازرسان را نپذيرد و سازمان ملل نتيجه بازرسي ها را اعلام نكند، فرانسه نخواهد توانست راجع به وضعيت هسته اي ايران اظهار نظر كند. اما مسئله اي كه روشن است ايران بايد طبق خواسته جامعه بين المللي ، به پروتكل الحاقي پيمان عدم گسترش سلاح هاي هسته اي بپيوندد. "

اين منبع آگاه افزود:" فرانسه نيز همچون ديگر اعضاي اتحاديه اروپا به نتايج بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي احترام مي گذارد و چنانچه آزانس مشخص نمايد كه اين كشور بايد بدون قيد و شرط به پروتكل الحاقي بپيوندد، ما نيز دنباله رو سياست هاي جهاني خواهيم بود. اما فرانسه همانطور كه چندين بار تصريح كرده است خواهان اين است كه ايران هر چه زودتر زمينه بازرسي كارشناسان سازمان ملل را فراهم آورد.

وي در خصوص موضع فرانسه در شرايط احتمالي نپيوستن ايران به پروتكل الحاقي، گفت:" در صورتي كه ايران به پروتكل الحاقي نپيوندد در برابر جامعه جهاني قرار خواهد گرفت و جامعه بين الملل اين حركت را از سوي ايران نخواهد پذيرفت. همانطور كه همه مي دانيم عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و خلع سلاح جهان از اهداف مهم آژانس بين المللي انرژي است كه تمام دولت ها بايد در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهند."

به گفته اين منبع، فرانسه قويا از ايران مي خواهد كه پروتكل الحاقي پيمان عدم گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا نمايد.

اين منبع آگاه در وزارت امور خارجه فرانسه، سوال خبرنگار مهر مبني بر موضع فرانسه در صورت حمله نظامي آمريكا به ايران را "مشكوك" خواند و از پاسخ به اين سوال خودداري كرد.

