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۵ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

انفجار خودرو در بغداد 20 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار خودرو در بغداد 20 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار صبح امروز یک خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد دستکم چهار کشته و 15 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک افسر امنیتی عراق روز پنجشنبه خبر داد که انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد دستکم منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر انجامید.

این افسر پلیس که اشاره ای به نام وی نشده است، افزود: انفجار حدود ساعت هشت صبح به وقت محلی در نزدیکی رستوران "المضایف" در محله الشعله در شمال بغداد رخ داد.

این درحالی است که گفته می شود ماموران پلیس و کارگران ساختمانی به این رستوران رفت وآمد می کنند.

احتمال افزایش شمار کشته ها در این انفجار پیش بینی می شود.

کد مطلب 806116

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